За операції з видалення катаракти медзакладу платить НСЗУ

Пацієнти з катарактою можуть отримати повний пакет медичної допомоги безоплатно, у межах Програми медичних гарантій. До нього входить не лише саме оперативне втручання, а й встановлення штучного кришталика (інтраокулярної лінзи). Усі витрати – за кошт держави.

Загальна вартість послуги – від 28 441 гривні, залежно від медичних коефіцієнтів. Та пацієнт не має оплачувати жодного з етапів лікування: усі витрати медзакладу компенсує Національна служба здоров’я України (НСЗУ), повідомило 14 липня МОЗ.

У межах Програми медичних гарантій кожен громадянин, незалежно від місця проживання, реєстрації, соціального статусу чи рівня доходів, має гарантоване право на однаковий обсяг медичної допомоги. Послуги надаються за принципами універсальності – для всіх – та екстериторіальності – у будь-якому регіоні країни, де є контрактована лікарня.

«Зір – це базове відчуття, без якого якість життя суттєво знижується. Катаракта – не просто вікове ускладнення, а реальна причина втрати зору. Операція з її видалення – ефективне й доступне рішення. Саме тому ми зробили все, щоб українці могли отримати цю допомогу безоплатно, у межах Програми медичних гарантій», – каже міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Що входить до гарантованого пакету послуг?

– консультація лікаря-офтальмолога;

– передопераційна діагностика;

– операція з видалення катаракти;

– імплантація штучного кришталика (включно з імплантом);

– післяопераційне спостереження.

Як скористатися цією послугою?

Якщо є така проблема, передусім, слід звернутися до сімейного лікаря, який допоможе обрати медичний заклад, який має договір з НСЗУ за відповідним напрямом, та оформить електронне направлення до лікаря-офтальмолога. На основі цього направлення пацієнт зможе отримати всю необхідну допомогу.

МОЗ наголошує: надання цієї послуги є повністю безоплатним. У разі порушень або вимагання коштів за послугу, радять звернутися до контакт-центру НСЗУ (16-77) або інформувати Міністерство охорони здоров’я (0 800 505 201).