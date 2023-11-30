«Оппенгеймер» – ідеальна стрічка для перегляду вдома

Фільм, який за короткий час встиг стати культовим, розповідає про Роберта Оппенгеймера – видатного вченого, який очолив «Мангеттенський проект». Саме він та його команда стояли за головною та найбільш загрозливою розробкою 20 століття.

Проте не всі знають, що після перших випробувань довгоочікуваного винаходу, науковець виступав проти наступних етапів тестувань. Цей фрагмент його життя яскраво показано в фільмі.

Цікаві факти про фільм

Ідея зняти фільм про Оппенгеймера виникла у Нолана під час роботи над «Тенетом» (2020). Один із персонажів тієї картини згадує фізика.

Кілліан Мерфі, Метт Деймон, Роберт Дауні молодший, не вагаючись прийняли запрошення Крістофера Нолана знятися у фільмі, який розповідає історію Роберта Оппенгеймера.

Для створення звуку вибуху звукорежисер Річард Кінг прочитав усі доступні йому книжки про проєкт «Триніті» і зазначив, що очевидці порівнювали звук із пострілом гаубиці, гуркотом товарного потягу або сильним дивним громом. Вони і стали натхненням для пошуку того самого звуку без використання електронних спецефектів.

Знімальній групі вдалося отримати дозвіл на роботу в справжньому будинку Оппенгеймера в Нью-Мексико і кабінеті Альберта Ейнштейна в Прінстоні.

Локацію для випробувань художниця-постановниця Рут де Йонг відтворила в пустелі штату Нью-Мексико. Зйомки консультували справжні вчені.

Діалоги між Оппенгеймером та Ейнштейном – вигадка Нолана. В реальності Оппенгеймер радився не з Ейнштейном, а з Артуром Комптоном, який керував відділом «Мангеттенського проекту» у Чиказькому університеті».

В фільмі Оппенгеймер промовляє цитату з Бгаґавад-Ґіти. Вчений дійсно згадував це писання після випробування: «Ми знали, що світ не буде таким, як раніше. Дехто сміявся, дехто плакав, більшість мовчала. Я згадав рядок з індуїстського священного писання, Бгаґавад-Ґіти. Вішну намагається переконати принца, що він повинен виконати свій обов'язок і каже: “Тепер я став Смертю, руйнівником світів”».

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