Оприлюднено трейлери українських фільмів «Захар Беркут» та «Додому»

Роберт Патрік у ролі Захара Беркута

У мережі з'явилися фінальні трейлери двох, дуже очікуваних українських фільмів «Захар Беркут» та «Додому». Вони з’являться у прокаті уже цієї осені.

Історичний екшн «Захар Беркут» за мотивами однойменної повісті Івана Франка створив актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Події фільму розгортаються в 1223 році. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундой рухається на захід, знищуючи все на своєму шляху і доходить до Карпат. Вночі кілька місцевих мисливців потайки пробираються в табір ти звільняють полонених. Після цього хан вирішує помститися, але у Захара Беркута і невеликої громади мисливців є свій план. Над фільмом працюють українські та американські кінематографісти.

Головну роль у фільмі зіграв голлівудський актор Роберт Патрік. Також на широкому екрані глядачі побачать Андрія Ісаєнка («Кіборги»), Олега Волощенка («Сторожова Застава») та інших. Прем'єра фільму запланована на 10 жовтня 2019 року.

У фільмі кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» Ахтем Сеітаблаєв виконує головну роль. Картина вийде в прокат 7 листопада.

Фільм розповідає історію кримськотатарської родини. У Мустафи гине на війні первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди два його сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму.

Фільм «Додому» уже став одним із найтитулованіших українських картин 2019 року. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». Українська прем’єра фільму відбулась на 10-му Одеському кінофестивалі, де фільм здобув Гран-прі.

Також Український Оскарівський комітет обрав картину кандидатом від України на премію «Оскар».