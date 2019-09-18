Оприлюднено трейлери українських фільмів «Захар Беркут» та «Додому»

КультураК.С., 18 вересня4520

До теми

Оприлюднено трейлери українських фільмів «Захар Беркут» та «Додому»
Роберт Патрік у ролі Захара Беркута

У мережі з'явилися фінальні трейлери двох, дуже очікуваних українських фільмів «Захар Беркут» та «Додому». Вони з’являться у прокаті уже цієї осені.

Історичний екшн «Захар Беркут» за мотивами однойменної повісті Івана Франка створив актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Події фільму розгортаються в 1223 році. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундой рухається на захід, знищуючи все на своєму шляху і доходить до Карпат. Вночі кілька місцевих мисливців потайки пробираються в табір ти звільняють полонених. Після цього хан вирішує помститися, але у Захара Беркута і невеликої громади мисливців є свій план. Над фільмом працюють українські та американські кінематографісти.

Головну роль у фільмі зіграв голлівудський актор Роберт Патрік. Також на широкому екрані глядачі побачать Андрія Ісаєнка («Кіборги»), Олега Волощенка («Сторожова Застава») та інших. Прем'єра фільму запланована на 10 жовтня 2019 року.

У фільмі кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» Ахтем Сеітаблаєв виконує головну роль. Картина вийде в прокат 7 листопада.

Фільм розповідає історію кримськотатарської родини. У Мустафи гине на війні первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди два його сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму.

Фільм «Додому» уже став одним із найтитулованіших українських картин 2019 року. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». Українська прем’єра фільму відбулась на 10-му Одеському кінофестивалі, де фільм здобув Гран-прі.

Також Український Оскарівський комітет обрав картину кандидатом від України на премію «Оскар».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Важливо, щоб з екрана звучала кримськотатарська мова».
Україну на «Оскарі» представить фільм Нарімана Алієва «Додому» ZAXID.NET
Голлівудський актор Роберт Патрік зіграє роль Захара Беркута ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук