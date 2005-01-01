Голлівудський актор Роберт Патрік зіграє роль Захара Беркута

Роберт Патрік на вулиці Вірменській у Львові

У Карпатах розпочалися зйомки історичного фільму «Захар Беркут» за мотивами повісті Івана Франка. Режисером картини є Ахтем Сеітаблаєв.

Днями стало відомо, що до українських кінематографістів приєдналися їх американські колеги. Також у повідомленні компанії Kinorob, яка знімає фільм, йшлося про те, що акторський склад оголосять незабаром.

Проте уже зараз стало вдомо, що в головну роль у картині зіграє голлівудський актор Роберт Патрік. Актор відомий глядачам завдяки ролі у фільмі «Термінатор-2», де він грав робота Т-1000 з текучого металу.

Інформацію про зйомки в Карпатах актор розмістив у своєму Instagram. Актор активно публікує у своєму мікроблозі фотографії з Карпат та Львова. Також про його участь у проекті є інформація і на кіноресурсі IMDB.

З повідомлення на цьому сайті стало відомо, що інші головні ролі також зіграють англомовні актори. Так, у ролі Мирослави - Поппі Дрейтон, яка знімалась в «Аббатстві Даунтон», у ролі Тугара - Томмі Фенаган з «Хороброго серця» тощо.

Фільм «Захар Беркут» створюється за підтримки Держкіно.