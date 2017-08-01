Орендований «Карпатами» гравець підписав з клубом повноцінний контракт

Франціско ді Франко

Одразу двоє футболістів «Карпат», були стали гравцями основи у минулому сезоні, виступали у складі «зелено-білих» на правах оренди. Це аргентинець Франціско Ді Франко та колумбієць Хорхе Карраскаль. З першим з них «Карпатам» вдалося підписати повноцінну угоду. Контракт із гравцем укладено на три роки, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, що Ді Франко перейшов до «Карпат» минулого літа, на старті сезону. Після нетривалого періоду адаптації, вихованець «Боки Хуніорс» став одним із віце-капітанів команди, лідером центра поля та одним з улюбленців львівських фанів.

У минулому чемпіонаті аргентинець провів за «Карпати» 27 матчів. Голів не забивав, але відзначився трьома гольовими пасами.