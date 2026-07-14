На відвідувачів чекає понад 120 подій

У Львові з 7 до 9 серпня вдруге відбудеться найбільший літературний фестиваль BestsellerFest. Львів’ян та гостей запрошують на !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26). На відвідувачів чекає понад 120 подій: презентації новинок, обговорення бестселерів, літературні дискусії, публічні інтерв’ю, читання, концерти, автограф-сесії, великий книжковий ярмарок, майстер-класи та розваги для дітей і дорослих. Розповідаємо про програму книжкового фестивалю детальніше.

Що відвідати в перший день фестивалю у п’ятницю, 7 серпня

Розпочнеться перший день літнього книжкового фестивалю з відкриття книжкового ярмарку, який працюватиме у 9-му корпусі з 12:00 до 22:00. Водночас територія фестивалю буде відкрита для відвідувачів із 10:00 до 22:00. Упродовж дня на гостей та львів’ян чекатимуть десятки презентацій новинок, дискусій, зустрічей із письменниками, лекцій, стендапів та музичних подій.

У просторі «Клуб» презентуватимуть нові книги. О 13:00 Ілля Лук'яненко представить роман «Ікар» – історію про невиданий рукопис Валер'яна Підмогильного. Модеруватиме розмову Любко Дереш. Вже о 14:00 Ірен Роздобудько презентує новий роман «Ной обирає Чорнобиль», після чого о 15:00 Павло Вольвач розповість про свою книгу мемуарної прози «Крім Охріма». На завершення о 16:00 відбудеться подія «Шахмати для дибілів», де Михайло Бриних відповідатиме на всі запитання, яких читачі соромилися ставити.

Вечір продовжиться сольним стендапом Ірени Карпи, який відбудеться о 17:00, а завершить програму розмова «Вівці цілі» за участю Євгенії Кузнєцової та Олексія Ерінчака.

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На локації «Укриття» обговорюватимуть майбутнє дитячої книги в Україні о 12:00 спільно з Вітою Євстіфєєвою, Іваном Адрусяком та Катериною Міхаліциною, а вже о 13:00 говоритимуть про історію українського жіночого руху та книгу «Білим по білому» з Оксаною Кісь, Аллою Швець та Оксаною Левицькою. О 14:00 Олег Криштопа презентує «Історію України для дорослих», після чого відбудеться розмова про книжку Лєни Лягушонкової «Мій прапор запісяв котик». Також у програмі – дискусія про жіночий досвід у сучасній літературі за участю Тамари Горіхи Зерні (16:00), літературна «просмажка» «Безцензурні» (17:00) та зустріч із Володимиром Кличком, який презентує книгу «Метод FACE» і говоритиме про спорт, стійкість та подолання викликів (18:00).

Окрема сцена присвячена українській фантастиці. Від самого ранку тут триватимуть дискусії про сучасні жанрові тренди, young adult-літературу, дебютні романи та міське фентезі. Серед найцікавіших подій – лекція про українські мальописи «Медіум для ґіків чи вид мистецтва» (15:00), дискусія про любовні лінії у фантастиці (16:00), презентація одразу трьох нових фентезійних романів (17:00) та зустріч зі Світланою Тараторіною, яка представить продовження циклу «Лазарус» – роман «Змій» (18:00).

На сцені «Правда» відвідувачів чекає різнопланова програма. О 12:00 Ксенія Циганчук презентує детектив «Вбивство з необережності». Однією з найочікуваніших стане зустріч із синоптикинею Наталкою Діденко, яка о 13:00 розповість, як погода впливає на історію та життя людей.Також цього дня говоритимуть про українські діалекти у сучасній літературі, психотерапевтичні сенси художніх творів, а о 16:00 відбудеться дискусія про українську кухню – її простоту, унікальність та культурне значення.

На майданчику KULTURRRA програма розпочнеться дискусією «Не сподівайтесь позбутися бібліотек» (11:00). Далі експерти обговорять майбутню участь України як почесного гостя Франкфуртського книжкового ярмарку, перспективи розвитку українського книговидання та виклики, що стоять перед друкарнями. Із 15:00 до 18:00 тут також проходитиме спеціальна бізнес-програма для представників видавничої сфери. Після насиченого книжкового дня фестиваль перейде у музичний формат.

Музична сцена

О 17:00 відбудеться презентація проєкту-містерії «Книга зоряних легенд» – аудіоспектаклю за участю авторки Юліти Ран та дуету «Чистий четвер» (Мар'ян Пиріг і Єлизавета Мазур). О 19:00 на сцену вийде гурт TEMBER BLANCHE, а фінальним акордом першого фестивального дня стане DJ Van Gogh, який розпочне свій сет о 20:30.

Фото організаторів фестивалю

Другий день фестивалю: що в програмі у суботу 8 серпня

Другий день події об'єднає книжковий ярмарок, дискусії з українськими та закордонними авторами, презентації новинок, професійні зустрічі й вечірню музичну програму.

На локації «Клуб» події відбуватимуться з 11:00 до 20:30. Зокрема, гостей чекатиме розмова про фемінізм і гендерну рівність за участі соціологині Олени Стрельник. Римма Зюбіна та Ірина Цілик говоритимуть про книжки, які стали фільмами, а вже о 13:00 Любко Дереш і Всеволод Поліщук обговорять історичний фудфікшн, культуру їжі та роман «Коньяку для Містера Черчилля!».

Після цього в межах BestsellerFest Володимир Станчишин, Віра Агеєва, Артур Дронь та Олег Криштопа говоритимуть про психологію, академічні бестселери, особистий досвід і голос України під час війни. О 17:00 відбудеться онлайн-зустріч із французьким актором і письменником Жаном Рено. Завершиться день вечіркою українського фентезі (19:30) та концертом гурту ROHATA ZHABA (20:30).

На локації «Укриття» можна буде відвідати заходи з 11:00 до 19:00. Об 11:00 тут дискутуватимуть навколо нового бестселера Роберта Джексона Беннетта. Після цього буде презентація роману Ярини Вовк «За наступним поворотом – пекло», й говоритимуть про маніпуляції свідомістю. Далі обговорять «Особливий голод», високу кухню, фемінізм і соціопатію, після чого Данило Лубківський розповість про міжнародні відносини та стратегію перемоги України (14:00).

У другій половині дня Мирослав Лаюк говоритиме про Бахмут (15:00), Радомир Мокрик – про культурну колонізацію (16:00), Павло «Паштет» Белянський – про звичайних людей на війні (17:00), а Артем Чех – про звикання до війни (18:00). О 19:00 відбудеться розмова «Моя війна» про шлях книжки від дебюту до бестселера.

На локації «Фентезі» з 11:00 презентуватимуть роман Катерини Корнієнко «Грибних справ підмайстра», далі відбудуться дискусії про літературу Young Adult. У межах BestsellerFest о 14:00 Макс Кідрук розповість про фантастику та нові світи, а о 15:00 Павло Дерев'янко поділиться історією створення трилогії «Літопис Сірого Ордену».

Макс Кідрук/фото організаторів фестивалю

Також на цій локації говоритимуть про вплив аніме, манги, ігор і коміксів на сучасну літературу. На завершення о 18:00 відбудеться онлайн-інтерв'ю з письменницею Моною Авад.

На локації «Правда» програму відкриє дискусія про вплив штучного інтелекту на авторське право. Далі увагу зосередять на трилері Оксани Ковальчук «Залишена», а Ксенія Стьюарт поділиться історією свого шляху від перекладачки до авторки бестселера. Упродовж дня також говоритимуть про відмінності між жанровою та авторською прозою, досліджуватимуть містичні й романтичні мотиви в сучасній літературі та відкриватимуть маловідомі сторінки української культури. Завершиться програма вечором пам'яті видавця Владислава Кириченка.

На локації KULTURRRA на другий день фестивалю дискутуватимуть про взаємодію книгарень і видавництв, можна буде відвідати редакторський клуб. Із 15:00 до 18:00 триватиме професійна бізнес-програма для видавців, а о 21:00 фестивальний день завершить вечірка «Бібліотечний рок-н-рол».

На Музичній сцені вечірню програму відкриє гурт «МОТАНКИ» (19:00), продовжить концерт гурту YAGODY (19:30), а фінальним акордом стане «Українська дискотека» від Roland Orban (20:30).

Чим дивуватиме третій день фестивалю у неділю, 9 серпня

Програма третього дня фестивалю буде не менш насиченою. Традиційно можна буде відвідати події на кількох локаціях.

Фото організаторів фестивалю

Зокрема, на локації «Клуб» день розпочнеться презентацією роману Євгенії Кужавської «Боги мого краю дуже люблять кров», після чого Емма Антонюк розповість про секрети та за лаштунки українського телебачення.

Упродовж дня триватимуть події BestsellerFest: Люко Дашвар говоритиме про феномен героя із Середньовіччя, Віра Курико – про пам’ять, правду й вигадку в літературі, Анна Безпала – про жіночий голос у кризові часи, а Олена Стяжкіна – про спадок поколінь, що пережили війну. Завершить програму зустріч із британською авторкою Майєю Оппенгайм, присвячена еволюції патріархату.

В «Укритті» об 11:00 говоритимуть про українську стійкість разом із Рустемом Халілом та Алімом Алієвим. Не обійдеться і без містики: об 12:00 відбудеться лекція про історію українського відьомства й творчість Дженні Ерпенбек. Далі презентують ілюстровану книжку «Українська класична проза: 25 найкращих оповідань», а пізніше відбудеться розмова Софії Челяк із Дмитром Крапивенком та презентація книжки Юрія Луценка «Птах і Фікус. Смертельна відпустка».

На локації «Фентезі» презентують першу фентезі-книгу-ноти «Музичні історії України». О 16:00 Оксана Була розповість, як «Туконі» пройшли шлях від книжки-картинки до комп’ютерної гри, а завершать програму зустріч із Катериною Самойленко та презентація книги Наталі Кош «Апельсинове зілля».

Майданчик KULTURRRA збере дискусії про письменників у соцмережах, гумор у літературі, романтичну комедію, коротку прозу та кампусні романи Девіда Лоджа. О 17:00 відбудеться українська прем’єра роману «Пляж» іспанської письменниці Марини Пересагуа, а завершить програму розмова про те, як Bookstagram і BookTok формують сучасні книжкові феномени.

У третій день події на музичній сцені об 19:00 виступатиме гурт «Рокаш», а завершить програму вечір поезії та музики «Серпневі вірші і зірки».

Квитки на фестиваль можна придбати тут. Є чотири види квитків: на всі три дні з вечіркою українського фентезі – 1200 грн. Можна також купити триденний квиток без участі у вечірці – 900 грн та одноденний – 400 грн. Якщо бажаєте відвідати окремо вечірку українського фентезі, яка відбудеться 8 серпня, можна купити окремий квиток – 600 грн. Безкоштовний вхід для дітей до 12 років у супроводі дорослих, військовослужбовців та пенсіонерів. Організатори наголошують, що з 1 липня вартість квитків буде дорожчою.