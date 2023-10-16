Попередній аукціон відбувся у квітні цього року

У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика 22 жовтня відбудеться благодійний аукціон «Сила мистецтва», що вже вдруге відбувається за участі симфонічного оркестру INSO-Львів та галереї Home of Arts Lviv. Попередній аукціон відбувся у квітні цього року грн на купівлю безпілотного авіаційного комплексу «Валькірія».

«Сучасну російсько-українську війну вже давно охрестили “війною дронів”. Тож цього разу наша мета – 3 млн гривень, за які ми придбаємо безпілотний розвідник FreeUa для 103 обр ТРО», – наголошують організатори.

На аукціоні будуть представлені твори мистецтва від галереї Home of Arts Lviv та виступ симфонічного оркестру INSO-Львів.