Львівські музиканти презентували у Швеції українську музику

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії 7 травня прибув до столиці Швеції на фестиваль «Українська весна».

Проект під назвою «Українські музи не мовчать» присвячений двом українським композиторкам Ганні Гаврилець та Богдані Фроляк. З оркестром виступили піаніст Йожеф Єрмінь та альтист Устим Жук. І спільно зі струнною групою Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії в столиці Швеції, в столиці, яка готується відзначати День Європи відбувся перший концерт.

«Дуже важливо для нас, що ми тут не тільки як почесні гості, представники України, але і те, що сьогодні й післязавтра ми граємо українську музику. Ось так відбувається наша культурна місія, так працює наш культурний фронт, коли ми показуємо сучасних українських композиторів. Ми показуємо і творчість класиків, зокрема і Мирослава Скорика, граємо Третю симфонію Бориса Лятошинського, зрештою, так само як і граємо музику українського класика Миколи Лисенка» – розповів генеральний директор філармонії, дириґент Володимир Сивохіп.

«Ця подія є зворушливою, тому що він присвячений музиці моєї сестри Ганни Гаврилець, яка на жаль рік тому залишила нас і моїй музиці – тобто він присвячений двом рідним сестрам», – сказала композиторка Богдана Фроляк.

«Мені дуже приємно, що концерт відбудеться саме тут в Стокгольмі на такому прекрасному фестивалі, який презентує українську культуру у світі і мені страшенно приємно, що він відбудеться у виконанні наших музикантів», – додала композиторка.

Уже 9 травня у Королівському концертному залі симфонічний оркестр разом з дириґентом Ярославом Шеметом зіграє велику симфонічну програму на закриття фестивалю «Українська весна». Ця програма присвячена Дню Європи, який відзначають 9-го травня.