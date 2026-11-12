Серед багатьох осінніх фруктів є один, який варто включати у раціон гіпертонікам. Це гранат. Він не тільки смачний, а й корисний, бо може допомогти знизити кров'яний тиск. Звісно, гранати не можуть замінити ліки від кров'яного тиску, але вони можуть бути смачним доповненням до здорового для серця раціону, каже магістерка наук, зареєстрована дієтологиня Кейтлін Біл. Вона розповіла виданню Health, що цінного для здоров’я містить цей фрукт і завдяки яким сполукам вдається знизити кров'яний тиск.

Чому гранати позитивно впливають на артеріальний тиск

Гранати містять поживні речовини та корисні рослинні сполуки, які можуть допомогти знизити як систолічний артеріальний тиск (верхнє число при вимірюванні), так і діастолічний тиск (нижнє число). За словами дієтологині, дослідження показали, що гранати можуть знизити систолічний артеріальний тиск на 3,5–8 мм рт. ст. та діастолічний артеріальний тиск на 1,5–3 мм рт. ст. Вплив гранатів на артеріальний тиск є значним, якщо врахувати, що зниження систолічного артеріального тиску на 5 мм рт. ст. може знизити ризик серйозних хвороб, таких як інфаркти та інсульти, приблизно на 10%.

Завдяки чому гранати допомагають знизити кров'яний тиск

Гранати мають особливу суміш рослинних сполук і поживних речовин, які допомагають підтримувати здоров'я кровоносних судин, твердить Кейтлін Біл. Вона називає три основні речовини, завдяки яким цей фрукт може знижувати кров'яний тиск.

1. Багаті на антиоксиданти

Гранати особливо багаті на поліфеноли, що діють як антиоксиданти. До них належить група поліфенолів, що називаються елагітанінами. Дослідження показують, що саме елаготаніни можуть допомогти знизити кров’яний тиск.

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Поліфеноли також допомагають захищати клітини від вільних радикалів. Коли накопичується занадто багато вільних радикалів, вони можуть пошкодити кровоносні судини та сприяти запаленню та підвищенню кров'яного тиску.

2. Допомагають розслабити кровоносні судини

Здорові кровоносні судини повинні розширюватися та звужуватися, щоб кров текла легко та безперебійно. Жорсткі або вузькі кровоносні судини можуть підвищувати кров'яний тиск, пояснює магістерка наук.

Поліфеноли в гранаті допомагають кровоносним судинам розслабитися, впливаючи на фермент, який називається ангіотензинперетворюючим ферментом (АПФ). АПФ допомагає виробляти гормон, який звужує кровоносні судини та підвищує кров'яний тиск. Деякі сполуки в гранаті можуть знижувати активність АПФ, що допоможе кровоносним судинам розслабитися та полегшити кровотік.

3. Забезпечують калієм

Калій – важливий мінерал, який допомагає регулювати артеріальний тиск. Півсклянки насіння граната містить близько 200 мг калію, що становить приблизно 6-8% від добової потреби для дорослих.

Калій також допомагає організму виводити надлишок натрію через сечу та розслабляє стінки кровоносних судин. Обидві ці дії допомагають підтримувати здоровий кров'яний тиск.

Як краще додавати гранати до раціону?

Гранати добре поєднуються з різними стравами, зерна граната можна їсти і окремо. Зерна можна додавати до салатів, посипати ними йогурт, сир, гранолу. Їх можна поєднувати з запеченим гарбузом, солодкою картоплею, брюссельською капустою тощо. Гранатовий сік чудово підходить до заправок, скажімо, якщо змішати трохи гранатового соку з оливковою олією, часником і травами, то вийде смачна і корисна заправка до страв з курки або овочів.