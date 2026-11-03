Ці осінні плоди дарують і користь, і насолоду

Люди, які стежать за рівнем глюкози в крові, нерідко відмовляються від фруктів через поширений міф: нібито всі плоди спричиняють небезпечні стрибки цього показника через вміст природних цукрів. Утім, сучасні медичні організації, як-от Американська діабетична асоціація (ADA), наголошують: повністю відмовлятися від фруктів не потрібно і навіть шкідливо, адже вони містять клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Багато осінніх плодів можуть бути частиною раціону для контролю рівня глюкози в крові, оскільки клітковина уповільнює засвоєння цукрів.

Дієтологиня Джилліан Кубала каже, що фрукти можуть бути частиною раціону для людей, які стежать за рівнем цукру. Вона назвала Health 6 осінніх фруктів, що містять клітковину, яка допомагає уповільнити засвоєння цукру, а також вітаміни, мінерали та захисні рослинні сполуки, і ними спокійно можна насолоджуватися вже зараз.

Шість фруктів, які можуть допомогти підтримувати рівень цукру в крові

1. Гранати

Одна чашка гранатових зерен містить 6,9 г клітковини, що забезпечує близько 25% добової потреби. Гранати також багаті на вітамін С, який підтримує імунну функцію та здоров’я шкіри. Вітамін С діє як антиоксидант і може сприяти кращому контролю рівня цукру в крові, зменшуючи оксидативний стрес і запалення, що може покращити реакцію організму на інсулін. Одна чашка гранатових плодів покриває 19,7% вашої потреби у вітаміні С.

Гранати також містять потужні антиоксиданти та протизапальні сполуки, які підтримують загальний стан здоров’я, включаючи контроль рівня цукру в крові. Деякі дослідження показують, що регулярне вживання продуктів із граната може сприяти зниженню рівня цукру в крові та покращенню резистентності до інсуліну.

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2. Яблука

Яблука – одні з найпопулярніших осінніх фруктів. Велике яблуко вагою 207 г містить 5,77 г клітковини, що покриває 21% добової потреби в клітковині. Яблука містять багато розчинної клітковини під назвою пектин, яка уповільнює всмоктування глюкози в кров.

Дослідження показують: вживання яблука перед їжею з високим вмістом вуглеводів може знизити рівень цукру в крові після їжі у деяких людей з високим рівнем цукру в крові. Яблука краще їсти зі шкіркою, вона багата на клітковину та містить поживні речовини й захисні рослинні сполуки, такі як вітамін С та антиоксиданти, зокрема, кверцетин.

3. Груші

Груша вагою 230 г містить 7,1 г клітковини, або 25,3% добової потреби. Окрім високого вмісту клітковини, груші вважаються фруктами з низьким глікемічним індексом (ГІ). Груші мають середній ГІ близько 38, що означає, що вони викликають більш поступове підвищення рівня цукру в крові, ніж продукти з вищим ГІ.

4. Журавлина

Журавлина – чудовий вибір для людей із високим рівнем цукру в крові, оскільки вона містить мало вуглеводів. Чашка журавлини містить лише 12 г вуглеводів, що значно менше, ніж у більшості фруктів. Така ж порція забезпечує 3,6 г клітковини, або 13% добової потреби. Журавлина також багата на поліфенольні антиоксиданти, які допомагають захистити від пошкодження клітин і підтримують загальний стан здоров’я.

5. Авокадо

Хоча авокадо доступне цілий рік, воно є поживним доповненням до осінніх страв та рецептів. Як і журавлина, авокадо є фруктом із низьким вмістом вуглеводів. Воно також є чудовим джерелом клітковини, корисних жирів, магнію та інших поживних речовин, які підтримують стабільний рівень цукру в крові.

Авокадо універсальне та добре підходить як для солоних, так і для солодких страв.

6. Інжир

Сушений інжир є джерелом магнію та клітковини, які відіграють важливу роль у контролі глікемічного рівня. Магній підтримує вуглеводний обмін та секрецію інсуліну, тоді як клітковина уповільнює травлення та викид цукру в кров.

Інжир також багатий на поліфенольні антиоксиданти, які захищають від пошкодження клітин і допомагають регулювати запалення. Тож можна насолоджуватися інжиром свіжим або сушеним, він добре поєднується з салатами та випічкою з низьким вмістом цукру.