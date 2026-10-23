Така функція має кілька недоліків, про які варто пам’ятати, особливо якщо у вас немає світла

Роздавати мобільний інтернет зі смартфона зручно, коли вдома зникає Wi-Fi або потрібно під’єднати ноутбук до мережі в дорозі. Для цього достатньо активувати точку доступу, щоб інші пристрої могли використовувати мобільне з’єднання телефона. Проте така функція має кілька недоліків, про які варто пам’ятати, особливо якщо у вас немає світла. Slashgear розповідає, на що варто звернути увагу, перш ніж користуватися смартфоном як мобільним роутером.

Акумулятор швидше розряджається

Один із головних недоліків використання телефона як мобільної точки доступу – швидке розряджання акумулятора. Роздавання інтернету збільшує навантаження на пристрій, тому він споживає більше енергії, як і під час ігор.

Коли ви вмикаєте функцію мобільної точки доступу, телефон виконує два завдання одночасно. По-перше, він підтримує з’єднання з мережею мобільного зв’язку, а по-друге, передає сигнал Wi-Fi, щоб інші пристрої могли під’єднатися до інтернету.

Така робота створює додаткове навантаження на пристрій, тому акумулятор розряджається швидше, ніж під час звичайного використання. Через це вам доведеться частіше заряджати телефон.

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Споживання мобільних даних зростає

Ще одна проблема використання смартфона як мобільної точки доступу – збільшення витрат інтернет-трафіку. Якщо ваш тариф передбачає щомісячний ліміт, ви можете вичерпати його ще до кінця місяця, якщо не стежитимете за споживанням даних.

Причина проста: коли ви роздаєте інтернет іншим пристроям, вони витрачають той самий пакет гігабайтів, що й телефон. Тобто перегляд вебсторінок, відео чи ігри на підключеному ноутбуці або планшеті також зменшують доступний залишок.

Якщо ж ваш тариф передбачає необмежений високошвидкісний трафік, це не має стати проблемою.

Ваше підключення до інтернету може бути нестабільним або повільним

Ще один недолік використання мобільної точки доступу – нестабільність інтернет-з’єднання. На відміну від Wi-Fi, який зазвичай забезпечує надійніший зв’язок, телефон використовує мобільну мережу, що не гарантує безперебійної роботи. Навіть якщо ваш тариф передбачає гігабітну швидкість, фактичний показник залежить від покриття, рівня сигналу та завантаженості мережі.

Якщо ви мешкаєте в районі зі слабким покриттям або ваш будинок розташований далеко від вежі мобільного зв’язку, сигнал може бути недостатньо сильним. За таких умов мобільна точка доступу не забезпечить максимальної швидкості інтернету. Вона коливатиметься залежно від вашого розташування та кількості людей, які в цей момент підключені до тієї самої вежі.

До того ж наявність декількох пристроїв, підключених до вашої мобільної точки доступу, означає, що вони змушені конкурувати за одну й ту саму пропускну здатність. Це призводить до уповільнення роботи для всіх.