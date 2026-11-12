Коли ґрунт почне промерзати, грядку потрібно вкрити мульчею

Під зиму городники висаджують не лише часник, а й цибулю. Такий спосіб вирощування дає змогу зібрати зелень і ріпку на 2–3 тижні раніше, ніж після весняної посадки. Крім того, рослини проходять природне загартування, а озимі посадки менше потерпають від деяких хвороб і цибулевої мухи. Щоб сіянка успішно перезимувала й навесні почала активно рости, важливо правильно вибрати час, посадковий матеріал і подбати про захист грядки. Про це пише Radio club.

Коли садити цибулю під зиму

Головне завдання під час осінньої посадки – дати цибулинкам час укоренитися, але не допустити появи зеленого пір’я до настання стійких морозів. Якщо рослина почне активно проростати, молоді пагони можуть замерзнути взимку.

Зазвичай цибулю висаджують приблизно за 2–3 тижні до очікуваних стабільних заморозків. Орієнтиром може бути температура повітря близько +5 °C, яка тримається кілька днів. Водночас варто стежити за прогнозом погоди, адже терміни залежать від особливостей осені та клімату в регіоні.

Яку сіянку вибрати для осінньої посадки

Для вирощування озимої цибулі найкраще підходять дрібні цибулинки. Це може бути вівсюжка діаметром до 1 см або сіянка розміром 1–1,5 см.

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Невелика сіянка має важливу перевагу: вона рідше утворює стрілки навесні, тому поживні речовини спрямовуються переважно на формування цибулини.

Також варто віддавати перевагу сортам, призначеним для підзимового вирощування та стійким до морозів. Серед прикладів – «Радар», «Шекспір», «Сеншуй» і «Трой».

Перед посадкою цибулинки не потрібно замочувати у воді або обрізати їм шийки. Сіянку висаджують сухою, без додаткової підготовки.

Як правильно посадити цибулю восени

Для грядки виберіть сонячне місце, де навесні не застоюється тала вода. Надмірна вологість може призвести до загнивання цибулин, тому ділянки з поганим відведенням води не підходять.

Перед посадкою перекопайте землю та внесіть перегній або фосфорно-калійні добрива. Свіжий гній використовувати не варто, оскільки він може спричинити загнивання посадкового матеріалу.

Дотримуйтеся такої послідовності:

Підготуйте борозни завглибшки 4–5 см. Відстань між рядами залиште приблизно 15–20 см. Розкладіть суху сіянку в борознах, залишаючи між цибулинками 5–7 см. Засипте посадковий матеріал ґрунтом і злегка ущільніть поверхню. Після завершення роботи не поливайте грядку.

Як захистити озиму цибулю від морозів

Коли ґрунт почне промерзати, грядку потрібно вкрити мульчею. Захисний шар допоможе вберегти цибулинки від вимерзання, особливо якщо взимку буде мало снігу.

Для укриття підійдуть сухе листя, солома, хвойний опад або гілки хвойних дерев. Оптимальна товщина шару – приблизно 5–7 см.

Навесні, коли сніг розтане, а земля почне прогріватися, мульчу обережно приберіть. Так сонячне проміння швидше дістанеться до поверхні грядки, а молоді сходи зможуть безперешкодно з’явитися.