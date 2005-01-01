Палац спорту «Україна» у Львові реконструюють

Його добудують з тильної сторони

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 16:121370

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Палац спорту «Україна» у Львові реконструюють
Львівський палац спорту «Україна»

У п’ятницю, 30 березня, виконком Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження на реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18 у Львові.

Дозвіл на розробку проекту реконструкції будівлі отримало ТОВ «Палац спорту Україна».

Начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР ЮліанЧаплінський, доповідаючи на засіданні виконкому про цей об'єкт, зазначив, що під час реконструкції будівлю добудують з тильної сторони, а фасад залишать незмінним. Реконструкція відбуватиметься у дві черги.

Додамо, що палац спорту «Україна» був збудований у 1986 році. Раніше він мав назву «Спартак».

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