Палац багато років незаконно перебував у власності монастиря УПЦ МП

Палац Терещенків у селищі Червоне на Житомирщині остаточно повернули у власність держави. Архітектурну пам’ятку XIX ст. передали на баланс Міністерства освіти і науки, ним користуватиметься Коростишівський професійний аграрний ліцей. Раніше будівля перебувала у власності монастиря УПЦ МП, за неї судилися впродовж кількох років.

Як повідомила 19 листопада Житомирська прокуратура, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстрували право власності держави в особі Міністерства освіти та науки України на комплекс будівель.

Комплекс охоплює палац ХIX cтоліття, будівлі, де раніше була авіамайстерня, стайні, а також інші господарські приміщення загальною площею понад 4,4 тис м2. Орієнтовна вартість садиби – 148 млн грн.

Усі споруди, що є культурною спадщиною, передадуть на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею. Додамо, що цей маєток не вперше стане освітньою установою: після Першої світової війни у палаці влаштували притулок для дітей, згодом там було ПТУ.

Нагадаємо, суди за право власності на цю пам’ятку архітектури місцевого значення тривали від 2021 року. У серпні 2023 року Господарський суд Житомирської області вилучив палац з права власності монастиря. Неоготичний палац у селищі Червоне збудували для Адольфа Грохольського, після його смерті палац викупили підприємці Терещенки. У селищі працював їхній цукровий завод та авіазавод, де конструювали власні літаки. У будівлі палацу є театральна зала. Приміщення потребує негайного ремонту через аварійний стан.