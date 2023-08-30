Монастир перебудовував неоготичний палац XIX ст. на власний розсуд і не дбав про його збереження

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов прокуратури і повернув у державну власність палац родини Терещенків у с. Червоне, яким користувався монастир УПЦ МП. Про це рішення суду 30 серпня повідомила представниця сім’ї Олена Терещенко, дружина спадкоємця династії Мішеля Терещенка. Палац XIX ст. є пам’яткою місцевого значення.

«Сьогодні святкуємо ПЕРЕМОГУ над московським патріархатом у Господарському суді Житомирської області!», – написала вона у Facebook.

Суди щодо палацу тривали дуже довго. Суд першої інстанції, апеляцію позивач програв. Олена Терещенко зазначила, що завдяки суспільному резонансу справу повернули з Верховного Суду на розгляд суду першої інстанції.

«Попереду ще дуже багато роботи – московський патріархат заявив, що здаватися не збирається. Ми також сподіваємося, наші дорогі друзі, на вашу потужну підтримку», – повідомила Олена Терещенко.

Палац у Червоному у занедбаному стані (фото ZAXID.NET)

Зазначимо, що неоготичний палац у селищі Червоне Бердичівського району на Житомирщині у XIX ст. збудували для Адольфа Грохольського. Однак після його смерті палац викупили підприємці Терещенки. У селищі працював їхній цукровий завод та авіазавод, де конструювали власні літаки. У будівлі палацу є театральна зала. Після Першої світової війни у палаці влаштували притулок для дітей, згодом там був гуртожиток ПТУ. У будівлі кілька разів виникали пожежі. Від 1997 року садибі дали статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Після ліквідації училища споруду передали на баланс місцевому ВАТ лише на баланс, а не у власність. Однак, як повідомляє Житомирська прокуратура, у 2000-2002 роках відкрите акціонерне товариство безкоштовно передало у користування нерухомість площею понад 4,4 тис. м2, а потім у приватну власність. Це було незаконно, без дозволу міністерства освіти та науки України та без погодження органу охорони культурної спадщини.

У 2000 році палац передали у власність Житомирської єпархії УПЦ МП, яка влаштувала там жіночий монастир. Черниці не дбали про пам’ятку, встановили в ній пластикові вікна, на припалацовій території засадили город. Монахині неохоче допускали до палацу туристів, через що місцеві краєзнавці та гіди постійно з ними конфліктували. Обласна прокуратура від 2021 року судиться за палац.