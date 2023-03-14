Зараз світ перебуває в набагато кращому становищі, ніж будь-коли під час пандемії

Генеральний директор ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) Тедрос Аданом Гебреісус впевнений, що цього року буде оголошено про завершення пандемії коронавірусу Covid-19. Про це він заявив 13 березня під час церемонії, на якій йому вручили премію за внесок в охорону здоров'я.

За його словами, вперше щотижнева кількість зареєстрованих жертв коронавірусу стала нижчою, ніж на початку 2020 року. І зараз світ перебуває в набагато кращому становищі, ніж будь-коли під час пандемії.

«Уперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж коли ми вперше використали слово «пандемія» три роки тому. Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що Covid-19 закінчився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я міжнародного значення – і як пандемія», – заявив Тедрос Аданом Гебреісус.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася на початку 2020 року. Згодом, коли винайшли вакцини від Covid-19 і почалася масова вакцинація, рівень захворюваності в різних країнах почав знижуватися. За офіційними даними, майже 7 мільйонів людей померли від Covid-19. Однак як припускають у ВООЗ, реальна кількість смертей набагато більша.

За даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, на Львівщині на коронавірус захворіло понад 330 тис.мешканців області і понад 8 тисяч хворих померли.