Цього тижня захворіло 1256 людей

За неповний тиждень від ускладнень коронавірусу померло 18 мешканців Львівщини. Коронавірус лабораторно підтвердили у 1256 хворих. За результатами секвенування переважає омікон ХВВ 1.5, тобто «Кракен», повідомили 10 березня у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Із 3 по 9 березня працівники лабораторій Центру провели 8889 досліджень і отримали 1256 позитивних результатів. За цей період 18 хворих померло від ускладнень коронавірусу. У них діагностувади важкі форми пневмоній, дихальну недостатність. Зараз на лікуванні у стаціонарах перебуває 328 хворих.

За результатами секвенування, кажуть у Центрі, переважає омікон ХВВ 1.5, який ще називають «Кракен».

Лікарі радять при перших ознаках застуди якомога швидше ізолюватися і не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ виявила мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу у Львівській області на початку березня. Генеральна директорка Центру Наталія Тімко тоді повідомила, що на новий підвид коронавірусу захворіли дві львів'янки - одній 51 рік, другій 44. Ніде зі Львова жінки не виїжджали. Одна хвора мала два щеплення від коронавірусу, інша - жодного.

Аби захистити себе та близьких медики радять вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Щеплення проти Covid-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.