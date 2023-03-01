"Кракен" вже виявили у шістьох областях

Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській, повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

«Секвенування підтвердило варіант Omicron XBB.1.5 ще у двох областях країни — Черкаській та Львівській. Завдяки роботі секвенатора та команди наших фахівців вдалося опрацювати майже тисячу зразків», – повідомила завідувачка референс-лабораторії Ірина Демчишина.

Відтак вже у шістьох областях циркулює новий штам коронавірусу. Перший випадок нового підвиду коронавірусу «Кракен» виявили наприкінці січня у Сумській області, позаминулого тижня його зафіксували у Закарпатській, Тернопільській і Одеській областях, тепер хворих виявили ще у двох – Черкаській та Львівській.

За словами спеціалістів, новий підвид коронавірусу Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та близьких медики радять вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

«Нагадую, що попри властивість штаму Omicron переноситься пацієнтами легше, проте він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше», – радить керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Щеплення проти Covid-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.