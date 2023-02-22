У західному регіоні "Кракен" виявили у Тернопільській і Закарпатській областяхна заході

Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу ще в трьох областях: Закарпатській, Одеській та Тернопільській, повідомили у Центрі громадського здлоров’я України.

Перший випадок нового підвиду коронавірусу «Кракен» виявили наприкінці січня у Сумській області, а тепер ще у трьох.

«Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Робота лабораторії триває постійно: нам вдалося зробити вже майже тисячу секвенувань»,– повідомила завідувачка референс-лабораторії Ірина Демчишина.

За словами спеціалістів, це було прогнозовано, адже кожна нова мутація коронавірусу витісняє попередню. Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та близьких медики радять вакцинуватися та робити бустерні щеплення

Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.

«Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне», – твердить Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації ЦГЗ.

Нагадаємо, в Україні перший випадок захворювання на «Кракен» був зафіксований у січні 2023 року у Сумській області. Пацієнт не мав щеплень від коронавірусу. За даними ВООЗ «Кракен» не має специфічних мутацій, які б могли робити його небезпечнішим за інші субваріанти, але він найефективніше ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.