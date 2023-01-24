В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу «Омікрон» XBB.1.5 або «Кракен». Про це у вівторок, 24 січня, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Випадок хвороби виявили в Сумській області – в людини, яка не пройшла курс вакцинації від коронавірусу.

Як наголосили у МОЗ, за даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, «Кракен» не має специфічних мутацій, які б могли робити його небезпечнішим за інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, цей найефективніше ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

ВООЗ заявляла, що цей підвид штаму «Омікрон» може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року у 38 країнах виявили 5288 випадків коронавірусу, викликаних «Кракеном». Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

Також відомо, що «Кракен» доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше.

У МОЗ наголосили, що головним засобом вберегтися від важкого перебігу захворювання на коронавірус є вакцинація.