МОЗ рекомендує робити щеплення дітям з хронічними хворобами

Вакцина від Covid-19 для дітей віком від 5 до 11 років уже доступна в Україні. Надважливо зробити щеплення дітям з хронічними захворюваннями, адже саме вони мають вищий ризик тяжкого перебігу хвороби, повідомило 12 січня МОЗ України.

В Україні для вакцинації дітей від коронавірусу, кажуть у МОЗ, використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей 12+.

Інтервал введення між першою та другою дозою становить мінімум 21 день.

Адреси та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від Covid-19 можна знайти тут або зателефонувати сімейному лікареві, педіатру чи в найближчу поліклініку.

«Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років. З собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного із батьків або опікуна. Також для дітей віком 5-11 років обов’язковою є заповнена інформована згода батьків або опікунів - форма №063-2/о. Її нададуть в місці проведення вакцинації», – сказано у повідомленні.

Щодо протипоказань, що у МОЗ твердять, що єдиним постійним протипоказанням до щеплення від коронавірусу конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти вакцини чи на першу дозу вакцини. Якщо температура тіла вище 38ºC, то радять відкласти щеплення. А от незначні інфекції, наприклад застуда або невисока температура, не є протипоказанням до вакцинації.

Як повідомив ZAXID.NETзавідувач санітарно-карантинним відділом Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Олег Когут, на Львівщину доставлено 3 000 доз вакцини для щеплення дітей віком 5-11 років. Ці вакцини призначені на перше і друге щеплення. Вони розподілені у 76 пунктів щеплень.