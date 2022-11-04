В Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для всіх дітей віком 12-17 років. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Бустерну дозу підліткам рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1979.

Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

Для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти Covid-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти Covid-19, також можуть отримати бустерні щеплення.

Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого. Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті або центрі вакцинації.