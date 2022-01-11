Вакцинація проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років розпочнеться в Україні орієнтовно з квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня», – сказав він в інтерв’ю BBC, опублікованому у вівторок, 11 січня.

Він наголосив, що вакцинація проти коронавірусу дітей – безпечна і запобігає передчасній смертності, особливо на фоні важких соматичних захворювань.

«Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали», – додав Кузін.

Нагадаємо, з листопада дозволили щепити від ковіду дітей віком від 12 років. Зі слів головного державного санітарного лікаря, вакцину отримали вже понад 140 тис. дітей від 12 до 18 років.