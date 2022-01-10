Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. Відповідне доручення він дав на нараді у понеділок, 10 січня, повідомила прес-служба президента.

Нагадаємо, що вакцинованим українцям держава почала виплачувати по 1000 грн за вакцинацію з 19 грудня. Заявки на отримання виплат приймають через застосунок «Дія». Гроші нараховуються лише повнолітнім вакцинованим людям на спеціальні віртуальні банківські картки «єПідтримка». Їх можна використати впродовж чотирьох місяців з дати отримання на культуру, спортзали чи квитки на потяги, автобуси й літаки. Ті, хто використовує смартфони без технології NFC, зможуть отримати пластикові картки «єПідтримка» з аналогічними умовами використання грошей.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн допомоги від держави в межах програми «єПідтримка». Він додав, що наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми. На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни вже використали 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35%, кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5%. Розробляється порядок запровадження категорії «ліки» для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.