«Альфа-Банк» та віртуальний monobank заявили про початок видачі фізичних пластикових карток за програмою «єПідтримка», у рамках якої вакцинованим від коронавірусу виплачують по тисячі гривень. Дотепер такі виплати нараховували лише на віртуальні картки і їх не могли отримати пенсіонери чи інші люди, в яких немає смартфона.

Як повідомила прес-служба «Альфа-Банку», картки «єПідтримка» можна отримати у відділеннях банку вже з 10 січня. Картку видаватимуть новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Зазвичай, це стосується тих, хто не користується смартфонами.

Клієнти monobank'у, які оформили картку «єПідтримка», можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення «Нової пошти», повідомив його співзасновник Олег Гороховський. Випуск картки безкоштовний, необхідно сплатити лише тариф за доставку – 50 грн. Водночас послуга замовлення картки, за словами Гороховського, стане доступною 11 січня.

Державний «ПриватБанк» у рамках програми «єПідтримка» також планує випуск пластикових карток, повідомила його прес-служба в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, виплату в сумі 1000 грн нараховують тим, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Спершу держава перераховувала гроші лише на віртуальні картки. Тому послуга була недоступною для тих, у кого немає смартфона. Гроші, отримані в рамках цієї програми, можна використовувати на купівлю залізничних, автобусних та авіаквитків, на купівлю книжок і на квитки в заклади культури чи на абонементи у спортзали. Оплати можна здійснювати як фізично, через POS-термінали за допомогою технології NFC, так і через інтернет, за допомогою введення номера картки, а також її терміну дії та CVV-коду.

Водночас користувачі смартфонів без технології NFC не могли розраховуватися такими картками через POS-термінали – у них була змога здійснювати розрахунки лише через інтернет.

Детальніше про те, як отримати тисячу гривень за вакцинацію, читайте у нашій статті.