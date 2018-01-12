Папа Римський закликав не молитися немов «папуги»

За словами понтифіка, вірні мають щиро цікавитися тим, чого просять у Бога

КультураКатерина Чурилова, сьогодні, 19:534430

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Папа Римський закликав не молитися немов «папуги»
фото Reuters
Папа Франциск

Особливістю християнської молитви є віра та відвага, щоб вийти поза межі теперішніх труднощів. На цьому наголосив Папа Франциск, проповідуючи 12 січня, під час ранкової меси у ватиканській резиденції «Дім Святої Марти», передає «Радіо Ватикану».

«Щоразу, коли наближаємось до Господа, аби в Нього щось попросити, ми повинні виходити з віри та молитись з вірою», – наголосив він, зазначивши, що не слід молитися немов «папуги», не цікавлячись тим, чого просимо.

Окрім того, додав голова Католицької Церкви, інколи потрібно чекати, оскільки у вирішенні певних питань потрібен час.

«Треба мати сміливість наблизитись до Господа, коли виникають труднощі... Часто потрібно терпіння і вміння чекати потрібного часу, однак, не піддаватись, але завжди прямувати вперед», – додав папа Франциск.

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