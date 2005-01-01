Папа Римський закликав використовувати чисті джерела енергії

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що зміна клімату створює загрозу знищити людство та закликав надавати перевагу чистим видам палива, аби «запобігти катастрофі». Про це йдеться у зверненні Папи до керівників головних нафтових компаній світу в суботу, 9 червня, інформує Reuters.

«Цивілізація вимагає енергії, але використання енергії не повинно руйнувати цивілізацію», — заявив Франциск.

Зміна клімату стала проблемою «епохальних масштабів», зазначив Папа, додавши, що світові потрібен енергетичний комплекс, який «протидіяв би забрудненню та сприяв соціальній справедливості».

Як повідомляється, на конференції, яку провели за закритими дверима у Папській академії наук, зібрались керівники нафтових компаній, інвестори і експерти з Ватикану.

«Наше прагнення забезпечити енергію для всіх не повинне призводити до катастрофічного підвищення глобальних температур, більш суворих умов і збільшення рівня бідності», – сказав Франциск.