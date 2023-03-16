Жінка жила з хірургічним шпателем 18 років і не знала про це

На Вінниччині жінка 18 років жила зі шпателем Ревердена, довжиною майже 30 см і вагою 300 г, який медики під час оперативного втручання «забули» у черевній порожнині. Жінка подала на медзаклад до суду і днями Вінницький апеляційний суд вирішив стягнути з медзакладу на користь вінничанки 400 тис. грн компенсації, повідомили на «Вінниця. Інфо» з посиланням на рішення суду.

Шпатель у черевній порожнині «забули» ще у 2005 році під час операції і жінка 18 років ходила з ним. Вона скаржилася на біль у лівій поперековій ділянці, швидку втомлюваність, задишку під час ходи. За цей час у неї суттєво погіршилося здоров’я і вона отримала третю групу інвалідності.

Сторонній предмет виявили під час мультиспіральної комп'ютерної томографії. Інших оперативних втручань за цей час у неї не було.

Жінка подала на медичний заклад до суду. Наприкінці минулого року Хмільницький міськрайонний суд ухвалив стягнути з відповідача на користь потерпілої майже 900 тис. грн моральної шкоди, але медзаклад подав апеляцію.

«Під час засідання суду позивачка наполягала, щоб апеляційна інстанція залишила в силі рішення Хмільницького міськрайонного суду, який ухвалив стягнути з відповідача на її користь майже 900 тисяч гривень моральної шкоди», – сказано у повідомленні.

Вінницький апеляційний суд вирішив таки стягнути з медзакладу на користь вінничанки 400 тисяч гривень компенсації.