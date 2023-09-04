Павло Вишебаба український екоактивіст, музикант та письменник, автор книги «Тільки не пиши мені про війну»

Netflix представив польський документальний серіал «Матері війни» (Matki Wojny), в якому «поховав» відомого українського поета Павла Вишебабу. Про це поет та військовослужбовець написав у своєму Facebook.

«Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався. Документальний серіал «Матері війни», який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним. Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком», – написав Вишебаба.

Про серіал (режисер Пьотр Порай Полеські), Вишебабі написали його читачі, оскільки на території України контент є недоступним.

«Польські творці зі мною нічого не узгоджували, я можу зрозуміти – вони думали що я вже тойво. Чому, не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити – незмінно у 68 бригаді – і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно»,– додав поет.

Він також повідомив, що не планує судитися ані з авторами серіалу, ані з Netflix, проте сподівається, що вони відреагують на його пост.

Павло Вишебаба – український екоактивіст, музикант та письменник, автор книги «Тільки не пиши мені про війну». 24 лютого 2022 року він вступив до лав ЗСУ, зараз є командиром відділення у 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.

Документальний серіал «Matki Wojny» виробництва Польщі (TVP) вийшов у жовтні 2022 року. Прем'єра серіалу на платформі Netflix відбулася у серпні 2023 року. Він є доступним на території Польщі.