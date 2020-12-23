Пенсійний фонд оштрафував «Укрпошту» за передчасну виплату пенсій
Поштарі передчасно виплатили пенсії селянам з Тернопільщини в серпні минулого року
Економіка — Володимир Пиріг, сьогодні, 13:010
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Пенсійний фонд України оштрафував державну «Укрпошту» на 1,5 млн грн за передчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.
Як повідомив у вівторок, 22 грудня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, передчасна виплата пенсій відбулася через перенесення вихідних на День Незалежності. Відтак селяни отримали гроші на день раніше.
За його словами, компанія оскаржуватиме штраф у суді.
Він також наголосив, що тариф на доставку пенсій для «Укрпошти» залишився на рівні 2019 року, хоча мінімальна зарплата з того часу зросла на 37%.
Пенсійний фонд штраф для «Укрпошти» наразі не коментував.
Нагадаємо, «Укрпошта» доставляє пенсії здебільшого в селах, де немає банківських відділень.
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