Пенсійний фонд України оштрафував державну «Укрпошту» на 1,5 млн грн за передчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.

Як повідомив у вівторок, 22 грудня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, передчасна виплата пенсій відбулася через перенесення вихідних на День Незалежності. Відтак селяни отримали гроші на день раніше.

За його словами, компанія оскаржуватиме штраф у суді.

Він також наголосив, що тариф на доставку пенсій для «Укрпошти» залишився на рівні 2019 року, хоча мінімальна зарплата з того часу зросла на 37%.

Пенсійний фонд штраф для «Укрпошти» наразі не коментував.

Нагадаємо, «Укрпошта» доставляє пенсії здебільшого в селах, де немає банківських відділень.