Не викидайте гостру страву, її ще можна врятувати

Іноді навіть досвідчені кулінари додають до страви забагато перцю або гострих спецій. Унаслідок цього страва стає настільки пекучою, що їсти її неможливо. Проте це не означає, що їжу доведеться викидати. Її ще можна врятувати. Pysznosci розповідають, як пом’якшити надмірну гостроту за допомогою звичайних продуктів.

Як врятувати надто гостру страву?

Лимонний сік.

Ви можете додати кілька крапель лимонного соку до страви, щоб нейтралізувати її гострий смак.

Бальзамічний оцет.

Бальзамічний оцет також добре працює. Одна третина склянки оцту має пом’якшити смак страви.

Помідори.

Якщо ці овочі підходять для страви, їх доцільно використати. Смак помідорів нейтралізує будь-яку надмірну гіркоту.

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Молочні продукти.

Молоко та вершки можуть також допомогти врятувати занадто гостру страву, пом’якшивши її смак.