Якщо страва вийшла надто гострою, не поспішайте її викидати

Не весь перець однаковий за гостротою, і навіть якщо ви заздалегідь спробуєте його на смак, легко помилитися з кількістю, яку додаєте до страви. Тому якщо страва вийшла надто гострою, не поспішайте її викидати. Ukr.Media розповідає, як пом’якшити смак та врятувати страву.

Збільште кількість інших інгредієнтів.

Якщо це суп, рис або овочі, то спробуйте збільшити кількість інших інгредієнтів. Для супу можна додати бульйон, щоб пом’якшити смак.

Додайте цукор.

Смак перцю можна спробувати заглушити цукром, але цей спосіб не є панацеєю. Якщо ви сильно переперчили страву, то цукор навряд чи чимось допоможе. Однак для страви, яка лише трохи гостріша за очікуваний результат, чайної ложки цукру має вистачити.

Приготуйте гарнір з овочів.

Цей спосіб підходить тільки для других страв. Свіжі та водянисті овочі надають контрастний, нейтральний або навіть охолоджувальний смак, який тимчасово зменшить відчуття гостроти в роті, коли ви з’їсте їх разом із гострою стравою. Вибирайте легкі овочі, наприклад, огірки або помідори.

Додайте щось кисле.

Кислота нейтралізує дію перцю, однак з цим способом потрібно бути обережнішим. Обирайте такі додаткові інгредієнти, які серйозно не вплинуть на смак страви. Наприклад, оцет, сік лимона або лайма. Але важливо не переборщити, інакше ви ризикуєте зіпсувати страву. Тому додавайте не більше однієї чайної ложки кислоти.