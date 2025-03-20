У Червоноградському гірничо-економічному коледжі вже вдруге можуть скасувати результати конкурсу на посаду директора

Депутатська комісія з питань освіти Львівської облради рекомендувала департаменту освіти ЛОВА скасувати результати конкурсу на посаду директора Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу. Виявилося, що переможниця конкурсу Наталія Курівчак є фігуранткою кримінального провадження. Про це йшлося на засіданні комісії у четвер, 20 березня.

Члени комісії розглянули звернення двох учасниць конкурсу на посаду директора Червоноградського гірничо-хімічного фахового коледжу – Наталії Курівчак, яка є викладачкою коледжу та депутаткою Шептицької міської ради, та Олесі Якубовської, яка виконує обов’язки обов’язки директорки навчального закладу. Обидві висловили невдоволення щодо критеріїв оцінювання кандидатів.

Представниця департаменту освіти ЛОВА Леся Томаневич, яка очолювала наглядову раду коледжу, розповіла, що вперше конкурс на посаду керівника навчального закладу оголосили восени минулого року. Тоді зголосилися четверо кандидатів (виконувачка обов’язків директора Олеся Якубовська, викладачка Наталія Курівчак, колишня викладачка Світлана Мощич та заступник директора коледжу Сергій Романчук). Під час голосування у колективі жоден з кандидатів не набрав понад 60% голосів. У результаті було оголошено повторний конкурс.

«Боротьба за крісло директора коледжу нечесна і несправедлива. У департамент освіти надійшло чимало анонімних листів проти виконувачки обов’язків директора Олесі Якубовської», – зауважила Леся Томаневич.

На повторний конкурс зголосилися вже три кандидати (Якубовська, Курівчак та Мощич). Конкус відбувся 12 березня. У результаті знову жоден із кандидатів не набрав понад 60% голосів.

«У рейтинговому голосуванні 43 голоси набрала Курівчак і 37 Якубовська, Мощич – 4 голоси», – розповіла Леся Томаневич. З її слів, під час конкурсного оцінювання членами наглядової ради Наталія Курівчак одержала 460 балів, Олеся Якубовська – 447.

Водночас з’ясувалося, що червоноградська поліція розслідує кримінальне провадження щодо викладачів коледжу, які у період 2019-2023 років їздили за кордон у робочий час, заняття не проводили, але отримували заробітну плату. Фігуранткою цього провадження, за даними департаменту освіти ЛОВА, є переможиця конкурсу на посаду директора Наталія Курівчак. У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що за згаданим фактом проводять досудове розслідування.

«Поліція розслідує кримінальне провадження. Протягом кількох років викладачі коледжу, в тому числі і пані Курівчак, перетинали кордон у робочий час. До перевірок поліція залучала і Держаудитслужбу. Це стосується близько 18 викладачів коледжу, в тому числі пані Курівчак, яка 36 занять записала в журнал і не провела. У період ковіду не проводилися дистанційні заняття», – наголосила Леся Томаневич.

Тому, на її думку, результати конкурсу треба знову скасувати. Також Томаневич повідомила про складання повноважень голови наглядової ради навчального закладу.

«Не може бути такого, щоб людина, на яку відкрите провадження, допускалася до конкурсу. Розумію, що має бути рішення суду. Але якщо завтра буде рішення суду, то що її звільняти?! Я не розумію того», – додав представник депутатської комісії Іван Стецькович, який також є членом наглядової ради коледжу. Він запропонував департаменту освіти ЛОВА звернутися до Міносвіти за роз’ясненням, як діяти в такому випадку.

У результаті депутатська комісія з питань освіти ЛОР підтримала ініціативу скасувати конкурс на посаду директора Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу та звернутися до Міносвіти за роз’ясненням.