Львівщина – на четвертому місці за надходженнями від приватизації до державного бюджету. Протягом 2024 року область залучила понад 337 млн грн для державної казни. Приватизація не лише залучає додаткові кошти, а й є поштовхом до змін: це доводить приклад Західного експертно-технічного центру у Львові. Що відбувається з державними підприємствами після приватизації? Розберімося, як цей процес працює насправді.

Західний експертно-технічний центр (далі – Центр) працює у Львові з 1996 року і протягом 17 років здобув репутацію фахового експертного підприємства Держпраці. Фахівці Центру здійснюють технічну та безпекову діагностику механізмів, обладнання та умов праці по всій Україні.

Чому Центр виставили на приватизацію

Західний експертно-технічний центр працював із 1996 року, надаючи послуги у сфері економічна реальність останніх років стала серйозним викликом для Центру.

До 2022 року фінансові труднощі лише поглиблювалися. За даними Фонду державного майна України (ФДМУ), упродовж 2022 року загальний дохід підприємства зменшився на 26% у порівнянні з 2021 роком, а кількість працівників скоротилася майже втричі. З’явилися борги: понад 1,3 млн грн зарплатного боргу та близько 2,3 млн грн податкової заборгованості. Центр опинився на межі стагнації.

Приміщення Західного експертно-технічного центру у Львові

На початку 2023 року ФДМУ виставив Центр на аукціон з приватизації. Торги відбувалися в електронній системі «Прозорро.Продажі», яка забезпечує рівний і відкритий доступ охочих учасників до та оренди державного й комунального майна. Об’єкт приваблював інфраструктурою – поруч траса, торговельний центр, інші об’єкти бізнесу, але ризики, що обʼєкт не захочуть купувати через борги Центру, залишалися значними.

Приватизація: новий старт

За результатами електронного аукціону наприкінці березня підприємство придбала компанія «Ай Ті Юнайтед» – фінальна вартість об’єкта склала понад 45 млн грн з ПДВ.

За статистикою ФДМУ, Центр входить до 5 найдорожчих об’єктів, які були приватизовані у Львівській області впродовж 2023 року.

«Мета приватизації державних підприємств – не так бажання держави позбутися баласту, як розуміння потреби знайти підприємствам нових ефективних власників, які інвестують у них, зроблять їх конкурентоздатними, створять нові робочі місця та сплачуватимуть податки. Оскільки бюджетних коштів на утримання, модернізацію та ремонт держпідприємств зараз бракує, вони поступово занепадають і лише генерують збитки. А цінність такого майна падає щороку», – зазначає Микола Іщук, керівник регіонального відділення Фонду державного майна у Львівській, Закарпатській, Волинській областях.

керівник регіонального відділення Фонду державного майна Микола Іщук

Вчасну приватизацію посадовець називає шансом таких підприємств на нове життя з власником, який мотивований його розвивати.

Як змінилося підприємство після приватизації

У перші місяці після приватизації компанія-власник передусім змінила систему роботи й структуру цього раніше державного підприємства. Відтак, зокрема, призначили інше керівництво, провели стратегічне планування діяльності, щоб розвивати прибуткові напрями. Вирішили масштабувати діяльність і почати працювати з новими підприємствами.

Увесь колектив підприємства – 71 штатний працівник – залишився працювати в Центрі. Упродовж першого року після приватизації багато ресурсів вкладали в навчання та підвищення кваліфікації експертів.

Увесь колектив підприємства залишився працювати в Центрі

«Їхній досвід та експертиза справді унікальні. Щоб вивчити та виростити такого спеціаліста, потрібен не один рік навчання та досвіду. А відтак і постійна переатестація та навчання на новому обладнанні та за змінних умов», – розповідає Микола Прокоп’як, один із керівників підприємства «Західний експертно-технічний центр».

Микола Прокоп’як

Для працівників Центру оновили кабінети, придбали нове сучасне обладнання, відремонтували службові автомобілі тощо.

У Центрі розширили сфери акредитацій за міжнародними стандартами й упровадили нову систему управління якістю, що дасть його фахівцям змогу працювати відповідно до сучасних міжнародних правил та вимог.

Для працівників Центру оновили кабінети, відремонтували службові автомобілі

Великі амбіції на майбутнє

Команда Центру має амбітну мету – стати провідним консультаційно-експертним підприємством не лише на Львівщині, а й в Україні та Європі. Тож зараз активно готують кваліфікованих фахівців, збагачують досвід роботи та розширюють перелік підприємств, з якими співпрацюють. Планують відкривати нові напрямки, продовжувати модернізувати й оновлювати інструменти та прилади в лабораторії та ремонтувати приміщення.

Фахівці Центру одні з перших в Україні навчилися проводити оцінку відповідності продукції та обладнання, яку ввозять до нас із ЄС, вимогам технічних регламентів нашої країни. Також вони здійснювали техніко-економічну експертизу для розбудови євроколії на українській залізниці. Мають експертизу й щодо оцінювання будівельних проєктів, проведення атестації робочих місць.

Фото з архіву підприємства

Як постійний партнер комунальних та енергетичних підприємств в Україні Центр долучений до відновлення та модернізації енергетичних та теплових господарств: експертного обстеження обладнання, навчання працівників з охорони праці і промислової безпеки, експертизи проєктів за результатами модернізації та реконструкції котелень, сертифікації продукції тощо.

«Пишаємося, що продовжуємо багаторічну співпрацю з Центральним гірничо-збагачувальним комбінатом у Кривому Розі. Експерти нашого Центру одні з небагатьох в Україні, хто проводить там дослідження й випробування щодо обривів на ліфтах на висоті до 400 метрів», – розповідає керуючий.

Працівники Центру здійснюють технічну та безпекову діагностику механізмів, обладнання та умов праці по всій Україні

Замислюються й про те, щоб комплексно консультувати українські підприємства, аби вони виробляли якісне обладнання відповідно до європейських стандартів. Тож поле для удосконалення та розширення діяльності колись державного підприємства дуже широке, як і можливості його експертів.

Цей продукт підготовлено завдяки підтримці Американського народу та сприяння Британського народу, наданим через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (UKaid). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID, уряду Сполучених Штатів Америки, UKaid або уряду Сполученого Королівства.