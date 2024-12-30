Приватизація державного та комунального майна – це важливий інструмент для розвитку місцевої економіки та громади. Для мешканців Львівщини це відкриває нові можливості: наповнення місцевого бюджету, створення нових робочих місць та розвиток інфраструктури. Як працює цей процес і чому він може бути вигідним для кожного з нас? Давайте розберемося.

В Україні є понад 3 тисячі державних підприємств, але працюють лише 30% із них. І навіть серед них майже половина – збиткові. За даними Держстату станом на 2023 рік є також близько 14 тисяч комунальних підприємств, які потребують приватизації через свою збитковість та дотаційність. Частина з них вже приватизована з 2023 року або в процесі приватизації, однак загальна кількість все ще залишається великою.

Утримувати такі підприємства й продовжувати накопичувати борги під час війни – наперед програшна стратегія. Тоді як знайти для підприємств нових власників, які інвестують туди кошти, розвиватимуть їх та сплачуватимуть податки, – це той шлях, що дасть державі змогу поповнювати бюджет і підтримувати обороноздатність країни.

Приватизація та держава

З початку 2024 року приватизація принесла державному бюджету понад 9 мільярдів гривень. Ще мільярд надійшов через податок на додану вартість. Це дані станом на листопад цього року, тож кінцеві результати будуть ще більшими. Крім того, коли нові власники купують підприємства, вони ще й погашають їхні борги та зобов’язуються регулярно сплачувати податки.

Чому приватизація це ефективно? Нові власники інвестують у розвиток, оновлюють виробництво, створюють прибуткові компанії та працюють на конкурентних умовах. Держава та громади не мають змоги інвестувати у всі майже 17 тисяч підприємств.

Микола Іщук, керівник регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській, Волинській областях

«Бюджетних коштів не вистачає на утримання, модернізацію, ремонт усіх держпідприємств. З часом вони занепадають, генерують лише збитки і щороку падають у ціні. Утім, метою приватизації державних підприємств є не так бажання держави швидко позбутися баласту, як розуміння потреби знайти підприємствам нових ефективних власників, які інвестують у ці підприємства, зроблять їх конкурентоздатними, створять нові робочі місця та сплачуватимуть податки», – зазначає Микола Іщук, керівник регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській, Волинській областях.

Уявімо таку ситуацію: невелике державне підприємство, яке займається виробництвом керамічної плитки, протягом останніх років було збитковим. Основна причина – застаріле обладнання, яке потребує значних коштів на обслуговування та інвестиції, і нездатність швидко адаптуватися до нових тенденцій ринку.

У ході приватизації його придбав підприємець, який вклав кошти в сучасні автоматизовані лінії, залучив нових дизайнерів для створення унікальних колекцій плитки й налагодив експорт до ЄС. Завдяки інвестиціям виробництво стало вдвічі ефективнішим, що дозволило збільшити обсяги продажів і прибуток.

Що це дало?

Державний бюджет отримав значну суму від продажу підприємства й регулярні податки від його нового власника.

Локальна економіка зміцнилася завдяки створенню нових робочих місць: на підприємстві почали працювати 30 додаткових працівників.

Місцева громада отримала кошти на інфраструктурні проєкти завдяки податкам, сплаченим новим власником, та нові робочі місця.

У результаті підприємство, яке приносило лише збитки, тепер стало джерелом доходів і розвитку для всіх: від працівників до держави.

Наявність боргів, про яку ми згадували раніше, не зупиняє потенційних покупців у прагненні придбати ті чи ті об'єкти – це показує практика. І те, що вони готові змагатися навіть за такі лоти, свідчить про перспективність приватизації державних підприємств загалом.

Приватизація та громади

Пряма вигода для громади від приватизації комунального майна – це поповнення місцевих бюджетів. Наприклад, загалом по країні за 9 місяців цього року громади заробили майже 680 мільйонів гривень. На Львівщині зокрема продали 62 комунальні об'єкти й отримали від цього понад 66 млн грн. Ще 8 торгів – на етапі укладання угод і можуть поповнити місцеві бюджети регіону ще на понад 29 млн грн.

«Львівщина – регіон, що системно працює з ринком приватизації фактично від запуску онлайн-аукціонів в системі Прозорро.Продажі у 2018 році. Саме Львів є першим і наразі єдиним містом в Україні, що заробило понад 1 млрд грн на приватизації. Водночас громади отримують не лише кошти від продажу майна. Адже нові власники інвестують в об’єкти, започатковують там нові бізнеси та сплачують до бюджету податки», – розповідає Олександр Мацапура, керівник відділу по роботі з користувачами, розвитку та підтримки в АТ «Прозорро.Продажі».

Олександр Мацапура, керівник відділу по роботі з користувачами, розвитку та підтримки в АТ «Прозорро.Продажі»

Наприклад, одне з нежитлових приміщень у Львові приватизували в 2021 році, відремонтували й відкрили інклюзивне ательє Lady Di atelier. Там створюють хустини та інші аксесуари й одяг з принтами картин, намальованих людьми з інвалідністю.



Куди йдуть кошти від приватизації комунального майна? Гроші громади можуть витрачати на різні потреби: на гуманітарну допомогу, ремонти інфраструктури тощо. Залучення приватних інвесторів призводить до модернізації об'єктів, створення нових робочих місць та збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Ці кошти, своєю чергою, можуть бути використані для ремонту доріг, відновлення закладів тощо.

Що дає приватизація мешканцям?

Приватизація приносить прямі вигоди місцевим громадам. Підприємства, які запускаються на приватизованих об’єктах, створюють нові робочі місця, часто з гідними умовами праці та ринковими зарплатами. Це позитивно впливає на економіку регіону та покращує добробут його мешканців.

Крім цього, з’являється можливість для кожного – фізичної чи юридичної особи – стати власником державного чи комунального майна. У вас може не бути досвіду у великих інвестиціях, але приватизація підходить навіть для старту невеликого бізнесу.

Часто об’єкти, що виставляються на аукціони, вже мають готову інфраструктуру: приміщення, під’єднані комунікації, іноді навіть обладнання. Завдяки цьому вартість початкових інвестицій значно менша, ніж створення бізнесу «з нуля». Це особливо актуально для підприємців, які шукають нове місце для роботи. Наприклад, після початку повномасштабної війни багато бізнесів вирішили переїхати у більш безпечні регіони. Для таких випадків приватизація стала чудовою можливістю.

Як це працює?

Уявімо, що ви до повномасштабного вторгнення займалися виробництвом натуральних соків у Харкові. Через обстріли ви були змушені зупинити виробництво, але не втратили бажання продовжувати улюблену справу. Можете пошукати будівлю на аукціонах “Прозорро.Продажі”! Таке рішення приносить багато користі:

Ви отримуєте нову базу для свого бізнесу і відновлюєте його.

Місцеві мешканці отримують роботу.

Громада отримує податки, які можна використати на потреби села.

У контексті користі для громадян хочеться згадати дуже гучний кейс – приватизацію у 2018 році у Львові радянського довгобуду, де зараз працює сучасний і відомий далеко за межами нашої держави Український католицький університет. Сьогодні університет може навчати приблизно дві тисячі студентів. Кілька років по тому власники придбали ще один об'єкт незавершеного будівництва, де планують створити новий освітньо-науковий корпус. Завдяки приватизації закинутого будинку Україна отримала потужний сучасний навчальний заклад.

А як із працівниками?

Часто люди хвилюються, що приватизація уже працюючого підприємства може залишити їх без роботи. Але ці страхи безпідставні. Новий власник зобов’язаний погасити всі борги із зарплати працівникам і не може звільняти їх протягом перших шести місяців. У реальності ж він зацікавлений у кваліфікованих працівниках, адже це – основа успішного бізнесу.

Де шукати об'єкти для приватизації

Дані щодо виставлених на приватизацію підприємств доступні у відкритому доступі – сайтах ФДМУ та системи Прозорро.Продажі. Тому кожен може ретельно дослідити їх, оцінити об’єкт і прийняти зважене рішення щодо купівлі. Також там можна знайти всю потрібну інформацію, зокрема покрокову інструкцію для потенційного покупця.

Громадяни теж можуть ініціювати включення державних об’єктів до переліку приватизації. Для цього варто подати заяву до регіонального відділення про включення ФДМУ об’єкту державної власності до переліку, що підлягають приватизації, та відтак купити його на прозорому аукціоні. З аналогічними пропозиціями можна звертатися і до органів місцевого самоврядування, якщо ініціювати приватизацію комунального приміщення.

Як свідчить досвід приватизації, підприємці зацікавлені купувати державні й комунальні активи й готові платити за них ринкову ціну вже зараз, адже конкуренція на торгах – висока, а ціни на об'єкти для приватизації постійно зростають.

Цей продукт підготовлено завдяки підтримці Американського народу та сприяння Британського народу, наданим через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (UKaid). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID, уряду Сполучених Штатів Америки, UKaid або уряду Сполученого Королівства.