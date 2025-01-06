Львівська область – один із найперспективніших регіонів для інвесторів. Завдяки віддаленості від лінії фронту та активній приватизації тут вдалося залучити значні кошти до державного та місцевих бюджетів. Давайте поглянемо, як це відбувається та чому приватизація важлива для економіки регіону і країни.

Що дала приватизація державного майна?

За дев’ять місяців 2024 року у Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ці регіони об’єднані в одне відділено Фонду держмайна) провели 54 аукціони. 43 з них завершилися укладанням договорів. Найбільше коштів – 331,4 млн грн – надійшло саме зі Львівщини. Ці статистичні дані наводить керівник регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській, Волинській областях Микола Іщук.

Микола Іщук, керівник регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській, Волинській областях

На торгах продають різні об'єкти: майнові комплекси, адміністративні будівлі, склади, гаражі, навіть санаторії. Часто стартова ціна зовсім низька – лише 1 гривня, якщо актив не має балансової вартості. Але це не означає, що такі об'єкти продають за безцінь. Наприклад, будівлю у місті Пустомити зі стартовою ціною 1 грн придбали за понад мільйон гривень.

У середньому до аукціонів долучаються від 4 учасників, тобто конкуренція між ними достатньо висока. А стартова та фінішна ціна приміщень можуть відрізнятися навіть у кілька десятків разів.

Серед об'єктів, які сьогодні приватизовані або готові до приватизації, – майнові комплекси, підприємства; нежитлові приміщення – адмінбудівлі, гаражі, склади, приміщення санаторіїв тощо. Наприклад, регіональне відділення готує до приватизації такі державні підприємства:

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут;

Екотрансенерго;

Гніздичівський державний спиртовий завод.

ФДМУ також виставляє лоти зі стартовою ціною 1 грн – так звані «гривнівки». Така вартість встановлена законодавчо на період воєнного стану. Цей механізм продажу застосовують для активів, що не мають балансової вартості або якщо вона дорівнює нулю. У такий спосіб фонд залучає інвестиції в активи, які держава не використовує, і забезпечує поповнення державного бюджету. Таким, наприклад, був Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут – він довго залишався у занедбаному стані, був викладений на аукціон зі стартовою ціною 1 грн, а фінальна вартість його склала понад 1 млн. Після приватизації новий власник інвестував у реконструкцію, створив сучасний офісний центр і залучив до співпраці технологічні стартапи. У результаті бюджет отримав гроші від продажу, а регіон – нові робочі місця.

Комунальне майно та приватизація

Львівщина є одним із лідерів у приватизації комунального майна в Україні. Протягом 2024 року громади області продали 62 об'єкти малої приватизації та заробили майже 66,2 млн грн. Ці кошти дозволяють вирішувати локальні проблеми – від ремонту доріг до модернізації шкіл чи лікарень.

Особливо активною у цьому процесі є Львівська міськрада. Вона організувала понад третину всіх успішних аукціонів регіону, поповнивши бюджет на майже 36,6 млн грн.

Олександр Мацапура, керівник відділу по роботі з користувачами, розвитку та підтримки АТ «Прозорро.Продажі»

«Від запуску приватизаційних онлайн-аукціонів у 2018 році вже понад 1,3 тис. учасників позмагалися за право придбати майно на Львівщині. Серед них малий, середній та великий бізнес, що купує будівлі, окремі приміщення, обладнання, техніку, транспорт для власних потреб. Через онлайн-аукціони кожен охочий має змогу придбати комунальні активи за прозорими правилами та ринковою ціною. Це дозволяє підприємцям розширювати свої можливості та сприяє економічному розвитку регіону», – розповідає Олександр Мацапура, керівник відділу по роботі з користувачами, розвитку та підтримки АТ «Прозорро.Продажі».

За підсумками торгів у 2024 році ціна комунального майна, виставленого на продаж на Львівщині, зросла більше ніж на третину. Найдорожче продали нежитлове приміщення у Львові – у підвалі та на першому поверсі: за 103.4 м2 у Львові власник заплатив 7,2 млн.

Ціни на купівлю державного й комунального та комерційного майна

Одне з найпоширеніших упереджень щодо приватизації – нібито вона дає змогу за безцінь продавати державні та комунальні підприємства. Утім, його нескладно заперечити, адже стартова ціна майна – це його балансова вартість, а остаточну вартість продажу формує ринок, тобто учасники аукціону, а не ФДМУ чи громади.

Оксана Савула, рієлторка, власниця агенції нерухомості

Ціни на ринку комерційної нерухомості значно коливаються залежно від розташування та типу об’єкта, розповідає Оксана Савула, рієлторка, власниця агенції нерухомості: «У центральній частині міста вартість квадратного метра може сягати 3 000–5 000 доларів, особливо якщо це преміальні об’єкти з гарним фасадом, історичними будівлями або інфраструктурою, що приваблює туристів і бізнес. У більш віддалених районах комерційна нерухомість коштує приблизно 1 500–2 500 доларів за квадратний метр».

У тому, що державні та комунальні об'єкти зрештою продають за ринковою ціною, можна переконатися самостійно: достатньо зайти на сторінки завершених аукціонів, де видно ціну продажу. Так, до прикладу, державний об'єкт – будинок на проспекті Т. Шевченка у Львові – продали за ціною 2 тис. доларів за м².

Приватизувати державні чи комунальні об'єкти вигідно з погляду довгострокових інвестицій. Так, воно часто потребує вкладень на ремонт чи реконструкцію, але потенціал зростання ціни таких об'єктів після модернізації досить високий.

Історії успіху Львівщини

Попри повномасштабне вторгнення, регіон продовжує демонструвати успішні кейси приватизації.

«На кожну отриману від приватизації гривню припадає 4 гривні інвестицій. І вони працюють на користь нашої держави, адже це майно закріплене за певним місцем. Тобто приватизація держпідприємств – це не лише можливість для підприємців релокувати свій бізнес чи відкрити новий, а й поштовх до подальшого економічного розвитку регіону та країни, додаткові надходження до державного бюджету, які відтак працюватимуть на перемогу України», – зазначає Микола Іщук.

Цікавою є й історія приватизації одного з нежитлових приміщень у Львові. Після придбання в міськради приміщення площею менше ніж 100 м² власник не модернізував його, а навпаки – відновив аркову стелю та вітрини, аби будівля мала свій первісний історичний вигляд. Зараз там працює магазин фурнітури й товарів для рукоділля з всеукраїнської мережі.

Працювати з державним та комунальним майном нині – правильне рішення. Сьогодні українські підприємці не просто приватизують таке майно, а й поповнюють держбюджет, із якого фінансуються Сили оборони; перезапускають роботу підприємств або започатковують нові бізнеси, створюють нові робочі місця, сплачують податки та роблять свій внесок у розвиток регіону, держави та перемогу України.

* Цей продукт підготовлено завдяки підтримці Американського народу та сприяння Британського народу, наданим через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (UKaid). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID, уряду Сполучених Штатів Америки, UKaid або уряду Сполученого Королівства.