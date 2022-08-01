Вихід судна є першим і тестовим для перевірки коридору

У понеділок, 1 серпня, перше судно для експорту українського продовольства вийшло з порту Одеси. Про це повідомила прес-служба ВМС ЗС України.

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

«Цей вихід судна є першим і тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур. По результатам цього виходу будуть прийматись відповідні рішення. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль з забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи», – йдеться в повідомленні.

Блокування Росією українського зерна в портах поставило під загрозу продовольче забезпечення 1,7 млрд людей у світі. Тому Туреччина активізувала контакти з Росією та Україною щодо створення безпечного коридору в Чорному морі. Зокрема, виступила ініціаторкою проведення переговорів у Стамбулі.

Через війну в Україні у світі зросли ціни на зерно. Бойові дії вже призвели до непрямого тиску на ціни на зерно у світі. Росія продовжує блокувати українські порти, це призводить до нестачі поставок і до подальшого зростання цін на велику кількість основних продуктів.

Загалом до війни Україна постачала 10% світового експорту пшениці, понад 15–20% ячменю, понад 50% соняшникової олії.

22 липня відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Документ не передбачає послаблення санкцій проти Росії, чи транспортного супроводу російськими кораблями українських суден. Вже наступного дня росіяни обстріляли порт Одеси.