За 9 місяців цього року у Першому ТМО Львоваі провели 106 пересадок органів

У Першому ТМО Львова за дев’ять місяців цього року проведено найбільше трансплантацій органів, а саме – 106. Загалом в Україні за 9 місяців цього року проведено 373 органні трансплантації. За цей час пересаджено 250 нирок, 73 печінки і 50 сердець, повідомили 11 жовтня в Українському центрі трансплант-координації.

Де в Україні провели найбільше трансплантацій органів?

В Україні пересадки органів проводили у 26 центрах трансплантації і загалом пересаджено 373 органи. Найбвльше трансплантацій прводили:

Перше медичне об’єднання Львова – 106;

Національний центр хірургії та трансплантології імені О. Шалімова – 62;

Інститут серця МОЗ України – 37.

64% трансплантацій органів проведено від посмертного донора. Найбільше констатацій смерті мозку, які дали можливість проведення органних трансплантацій, було у медичних закладах Києва (22), Львова (13) та Івано-Франківська (7).

«У національному листі очікування наразі 3438 пацієнтів. 2021 з них потребують пересадки нирки, 564– печінки, 550 – серця, 51– легень, 27– комплексу «нирки-підшлункова», 8 – печінка-спліт. Ще 37 пацієнтам потрібна пересадка комплексу «серце-легені», – повідомили у Центрі.

Трансплантація стовбурових клітин

За 9 місяців 2024 року в Україні проведено 290 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них - 48 дітям. Це на 15 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У трійці закладів, які проводять найбільше таких трансплантацій – НДСЛ «Охматдит» (54), Черкаський клінічний онкологічний центр (53) і Київський міський центр нефрології та діалізу (52). Загалом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні проводять 11 медичних центрів.