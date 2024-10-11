Після пересадки пацієнт дихає самостійно і набирається сил

Трансплантологи Ковеля врятували життя 59-річного волинянина, для якого донорське серце доставили аж із Черкас, за понад 600 км. Аби встигнути вчасно провести пересадку, довелося залучати гелікоптер. Донорське серце запряцювало прямо на операційному столі.

У волинянина Миколи Івановича діагностували кардіоміопатію. Останнім часом його стан різко погіршився, почастішали напади загрозливих артимій, він почав втрачати свідомість. У важкому стані чоловіка госпіталізували до Ковельського територіального медичного об’єднання, останні два тижні він перебував у відділенні реанімації, повідомило МОЗ.

Потреба в трансплантації стояла настільки гостро, що без неї життя пацієнта рахувалося на лічені дні. І раптом з’явився донор, але аж у Черкасах. Відстань між Черкасами і Ковелем – понад 600 км. Доставити орган машиною не встигнуть, бо серце «живе» близько 4 годин. Тоді лікарі вирішили залучити авіацію.

У повітря підняли гелікоптер з Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України. Пілоти оперативно доставили донорський орган. Донором для чоловіка став 46-річний черкащанин, який помер через геморагічний інсульт. Пересаджене серце запрацювало прямо на операційному столі і наступного дня після пересадки пацієнт був екстубовний, він дихає самостійно і набирається сил.

Того ж дня, кажуть у МОЗ, рятівні трансплантації було проведено ще п’ятьом пацієнтам у двох центрах трансплантації. У Національному центрі хірургії і трансплантології ім. О. Шалімова реципієнтам пересадили три нирки і печінку. Ще одну донорську нирку пересадили у Черкаському клінічному онкологічному центрі.