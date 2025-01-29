Наразі дитина перебуває в Інституті очних хвороб в Одесі

Дев’ятирічний хлопчик з Буковини отримав важкі опіки обох очей та лиця через небезпечний тренд в TikTok. Дитина намагалася виготовити саморобну петарду, коли та розірвалася в нього в руках. Наразі хлопчик перебуває в Одесі в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова, де його готують до складної операції. На одне око він не бачить.

Нещасний випадок трапився увечері 23 січня в селі Ленківці Кельменецької громади. Дев’ятирічний Тарас Молдаван інструкцію з виготовлення саморобної петарди знайшов у TikTok. Разом з другом намагався її виготовити, коли пристрій вибухнув в нього в руках. Про це розповіла матір постраждалої дитини Наталія Молдаван виданню «Молодий буковинець».

«Тарас гуляв разом із другом, і вони вирішили випробувати рецепт петарди. Там були прості складники. Вони засипали все це в півлітрову пластикову пляшку, і Тарас почав її трусити. Мав покласти її на землю після цього, але не встиг – пляшка вибухнула в руках», – розповіла матір постраждалого.

Дев'ятирічний Тарас готується до операції, щоб врятувати інше око

Спочатку хлопчика відвезли до Чернівецької міської дитячої лікарні. Там лікарі після огляду порадили їхати в Одесу в спеціалізований медзаклад – Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова.

За словами жінки, Тарас отримав сильні опіки обличчя та очей. Після надання першої медичної допомоги сім’я вирушила в Одесу. Жінка каже, що після пережитого син перебуває в стані шоку. Лікарі врятувати можуть лише одне око.

«У Тараса сильні опіки обох очей. Правим оком він зовсім не бачить, лівим – наполовину. Лікарі кажуть, що є шанс врятувати ліве око, а ось праве, на жаль, – ні. Найближчими днями йому мають зробити операцію», – розказала Наталія Молдаван. Наразі невідомо, скільки часу дитина перебуватиме в лікарні та як довго триватиме реабілітація.