Петиція про скасування обов’язкової Державну підсумкової атестації (ДПА) у 2022 році для учнів для учнів 4, 9 та 11 класів набрала 25 тис. підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Петицію зареєстрували ще 31 січня 2022 року, її автор – Петро Пацалюк. Станом на 11 лютого публікація набрала 26,3 тис. голосів.

Автор пропонує скасувати ДПА через пандемію коронавірусу та дистанційне навчання. Мовляв, учні 4, 9 та 11 класів не мали достатньо часу для опрацювання та засвоєння програми під час онлайн-навчання у порівняння із очної формою навчання в школі.

«Учням досить важко підготуватися до екзамену на дистанційній формі навчання та це буде несправедливо по відношенню до учнів, яким відмінили обов'язкове ДПА у 2021 і 2020 році, які опинилися в аналогічній ситуації», – йдеться у тексі петиції.

Зазначимо, що через пандемію коронавірусу учнів 4 та 9 класів звільнили від проходження обов’язково ДПА у 2020 та 2021 роках. У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, був зроблений надпис «звільнений(а)».