Зареєстрований учасник має право безкоштовно пройти тести з 5 навчальних предметів

У вівторок, 1 лютого, в Україні розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Триватиме вона до 9 березня, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року триватиме з 23 травня до 17 червня.

Як нагадали у відомстві, кожен зареєстрований учасник матиме право коштом держави пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.

Тестування відбудуться за таким графіком:

фізика ­– 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Результати всіх екзаменів мають оприлюднити до 30 червня.

У випадку, якщо учасник захоче скласти ЗНО більше ніж з 5 предметів, йому потрібно доплатити. Вартість буде залежати від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, яке будуть перевіряти екзаменатори.

Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку), у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.