В Україні стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 травня до 17 червня
У вівторок, 1 лютого, в Україні розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Триватиме вона до 9 березня, повідомили у Міністерстві освіти і науки.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року триватиме з 23 травня до 17 червня.
Як нагадали у відомстві, кожен зареєстрований учасник матиме право коштом держави пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.
Тестування відбудуться за таким графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Результати всіх екзаменів мають оприлюднити до 30 червня.
У випадку, якщо учасник захоче скласти ЗНО більше ніж з 5 предметів, йому потрібно доплатити. Вартість буде залежати від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, яке будуть перевіряти екзаменатори.
Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку), у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.