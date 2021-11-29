Найбільша премія для учнів передбачена за 200 балів

Івано-Франківська міська рада затвердила рішення виконкому про преміювання учнів за високі бали ЗНО та вчителів за високу результативність роботи. Для учнів найбільша премія передбачена за 200 балів у розмірі 15 тис. грн. Вчителі зможуть отримати до трьох посадових окладів за підготовку учнів-призерів конкурсів і олімпіад або перемогу в конкурсі педпрацівників, повідомив у понеділок, 29 листопада, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Затвердили з депутатами рішення про премії для учнів, які отримають найвищі результати ЗНО (198, 199 або 200 балів щонайменше з одного навчального предмета). Місто підтримує цю ідею, бо це своєрідний шанс для дітей отримати певне фінансове підґрунтя завдяки власним знанням. За історію ЗНО у нас було 109 учнів-випускників, які склали ЗНО на 200 балів! А після заохочень, сподіваюся, кількість 200-бальників зросте!», – повідомив Руслан Марцінків.

Відповідно до рішення міської ради, розмір щорічної премії становитиме: за 198 балів – 9 тис. грн; за 199 балів – 12 тис. грн; за 200 балів – 15 тис. грн. У разі отримання високих результатів при складанні ЗНО з декількох предметів, учні отримають премію за кожний окремий результат.

Також депутати затвердили рішення про преміювання вчителів за високу результативність роботи. Одноразова премія виплачуватиметься за підготовку учнів, які здобудуть призові місця у конкурсах чи олімпіадах обласного, всеукраїнського чи міжнародного рівня. Премія складатиме від одного до трьох посадових окладів відповідно. Також одноразовою премією нагороджуватимуть вчителів за перемогу у всеукраїнських конкурсах педагогічних працівників. В залежності від конкурсу та зайнятого місця вчителі отримають від одного до трьох посадових окладів.

Виплата премій учням та вчителям здійснюватиметься коштом бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.

Додамо, що Верховна Рада України заснувала іменні премії у розмірі 100 тис. грн для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами. Документ передбачає запровадження з 2021 року 30 премій Верховної Ради для найкращих учасників ЗНО. Розмір однієї премії становитиме 100 тис. грн. Премію щороку присуджуватимуть учасникам ЗНО, які склали тести з чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума за якими становить не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів з будь-якого з цих предметів. Водночас претенденти на премію Верховної Ради мають бути зараховані у поточному навчальному році до закладу вищої освіти в Україні та підписати з ними контракти.

