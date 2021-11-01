У Світлани Джус загальна сума ЗНО з чотирьох предметів – 794 бали

Студентка Івано-Франківського технічного університету нафти і газу Світлана Джус отримає премію Верховної Ради у розмірі 100 тис. грн. Відзнаку дівчина отримує за найвищі бали за результатами ЗНО, яке склала цього року. Загалом премію Верховної Ради отримає 30 студентів українських вишів.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у понеділок, 1 листопада, затвердив список отримувачів премії за найвищі бали за результатами ЗНО.

«Цього року 35 студентів набрали понад 792 балів! 30 обрали навчання в українських закладах вищої освіти. Вони отримають такі премії. П'ятеро студентів обрали іноземні заклади вищої освіти. Відповідно, вони премій не отримають», – написала у Facebook нардепка зі Львова, членкиня освітнього комітету Наталія Піпа.

Студентка франківського університету Світлана Джус склала ЗНО з фізики на 200 балів, а загальна сума з чотирьох навчальних предметів – 794 бали. Дівчина навчається на денній формі навчання за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення».