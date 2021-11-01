Шістьом студентам львівських університетів виплатять премію Верховної Ради по 100 тис. грн. Ці молоді люди отримали найвищі результати за результатами ЗНО цього року і зараз навчаються у львівських вишах.

У понеділок, 1 листопада, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій затвердив список отримувачів премії.

«Цього року 35 студентів набрали понад 792 балів! 30 обрали навчання в українських закладах вищої освіти. Вони отримають такі премії. П'ятеро студентів обрали іноземні заклади вищої освіти. Відповідно, вони премій не отримають», – написала у Facebook нардепка зі Львова, членкиня освітнього комітету Наталія Піпа.

Зокрема, у переліку 30 осіб, які найкраще склали ЗНО і отримають премії – шестеро студентів львівських вишів:

Повний список отримувачів премії можна переглянути тут.

Комітет також вирішив ініціювати збільшення у наступному році кількості студентів, які будуть отримувати такі щорічні премії з 30 до 50 осіб.

Цього року вперше Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Відповідно до постанови, право на премію розміром 100 тис. грн мають 30 випускників шкіл зі всієї України, які здобули з чотирьох предметів понад 790 балів. Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. У разі, якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші.

Окрім того, випускники Львівщини, які склали ЗНО на 200 балів, отримали обласні та міські премії. Загалом у цьому році в області понад 70 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали по 200 балів, а троє – по 400.