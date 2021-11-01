Шестеро львівських студентів отримали по 100 тис. грн за успішне ЗНО
Загалом такі премії отримають 30 українських студентів
Шістьом студентам львівських університетів виплатять премію Верховної Ради по 100 тис. грн. Ці молоді люди отримали найвищі результати за результатами ЗНО цього року і зараз навчаються у львівських вишах.
У понеділок, 1 листопада, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій затвердив список отримувачів премії.
«Цього року 35 студентів набрали понад 792 балів! 30 обрали навчання в українських закладах вищої освіти. Вони отримають такі премії. П'ятеро студентів обрали іноземні заклади вищої освіти. Відповідно, вони премій не отримають», – написала у Facebook нардепка зі Львова, членкиня освітнього комітету Наталія Піпа.
Зокрема, у переліку 30 осіб, які найкраще склали ЗНО і отримають премії – шестеро студентів львівських вишів:
- Український католицький університет – Софія Книшоїд, Володимир Кузьма, Святослав Лушней, Матвій Притула;
- НУ «Львівська політехніка» – Христина Близнюк;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – Владислав Куцик.
Повний список отримувачів премії можна переглянути тут.
Комітет також вирішив ініціювати збільшення у наступному році кількості студентів, які будуть отримувати такі щорічні премії з 30 до 50 осіб.
Цього року вперше Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Відповідно до постанови, право на премію розміром 100 тис. грн мають 30 випускників шкіл зі всієї України, які здобули з чотирьох предметів понад 790 балів. Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. У разі, якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші.
Окрім того, випускники Львівщини, які склали ЗНО на 200 балів, отримали обласні та міські премії. Загалом у цьому році в області понад 70 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали по 200 балів, а троє – по 400.
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