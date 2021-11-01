Студентка ЧНУ Яна Головацька отримала одні з найвищих балів за результатами ЗНО цього року

Студентка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Яна Головацька отримає премію Верховної Ради в розмірі 100 тис. грн. Дівчина отримала найвищі бали за результатами ЗНО цього року. Загалом такими преміями цьогоріч нагородять 30 українських студентів, яких в понеділок, 1 листопада, затвердив комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.

«Цього року 35 студентів набрали понад 792 балів! 30 обрали навчання в українських закладах вищої освіти. Вони отримають такі премії. П'ятеро студентів обрали іноземні заклади вищої освіти. Відповідно, вони премій не отримають», – написала у Facebook членкиня освітнього комітету Наталія Піпа.

Випускниця чернівецького ліцею №1 Яна Головацька отримала 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови, 199 – з англійської, 198 – із фізики та 196 – із математики. Раніше журналістам дівчина розповідала, що вчилася багато – відволікалася хіба що на перегляд аніме. Наразі Яна Головацька навчається в ЧНУ за спеціальністю інженерія програмного забезпечення.

Зазначимо, цьогоріч вперше Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Відповідно до постанови, право на премію розміром 100 тис. грн мають 30 випускників шкіл зі всієї України, які здобули з чотирьох предметів понад 790 балів. Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. У разі, якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші.

Нагадаємо, у чернівецькій області випускники, які склали цьогоріч ЗНО на 200 балів, отримали від облдержадміністрації по 4000 грн премії, а вчителі за якісну підготовку учнів отримали по 3500 грн премії. Загалом в області максимальну кількість балів на ЗНО отримали шість випускників чернівецьких навчальних закладів.