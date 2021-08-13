Преміями також мають нагородити випусників

На Буковині п'ятеро вчителів, які підготували 200-бальників із ЗНО, отримають по 3500 грн разової премії від держави. Таке розпорядження підписав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«Призначити вчителям разову грошову винагороду за підготовку випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів з базових дисциплін у 2021 році згідно з додатком», – йдеться у тексті розпорядження голови ЧОДА.

Розмір премій становитиме 3500 грн кожному вчителю. Ці кошти виплачуватимуть з обласного бюджету в рамках програми «Вчитель» на 2013-2022 рр. У розпорядженні також назвали педагогічних працівників, які підготували «200-бальників», це зокрема Наталя Кінащук, вчителька математики, директорка чернівецького ліцею №1, Петро Кейван, вчитель математики чернівецького ліцею №1, Наталія Стефанець, вчителька української мови та літератури чернівецького ліцею №1, Світлана Мелещук, вчителька англійської мови чернівецької гімназії №4 та Михайло Сіваков, викладач коледжу ЧНУ.

Зазначимо, загалом 200 балів на ЗНО отримали шість випускників чернівецьких навчальних закладів. Їх також мають нагородити преміями, щоправда, таке розпорядження досі не оприлюднили. Так, 200 балів з української мови здобула випускниця чернівецького ліцею № 1 Яна Головацька. Найкращий результат з історії України має студентка ІІ курсу Адріана Ісар. Вихованці чернівецької гімназії № 4 Роман Пацурківський та Ніколь Криворучко показали найкращий результат з англійської мови. Ще двоє випускників чернівецького ліцею № 1 Таїсія Постернак та Ігор Боклач отримали по 200 балів з математики.