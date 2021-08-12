Підрядником став підприємець Іван Дякон

Біля чернівецького аеропорту встановлять 1,5 км периметрової огорожі за 1 млн грн. Вона дозволить місту отримати сертифікацію Державної авіаційної служби України на безпеку та придатність аеродрому до експлуатації. Минулого року встановили 400 м такої ж огорожі за 1,5 млн грн, про це свідчать дані з сайту Prozorro.

Кожних три роки КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» проходить сертифікацію Державною авіаційною службою України, однак, пів року назад Чернівецький аеропорт не зміг отримати такий сертифікат через відсутність периметрової огорожі, довжиною майже 1,5 км. Зазначимо, минулого року департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міськради уклав договір про ремонт цієї ділянки з підприємцем Віктором Горюновим. В договорі вказано, що підрядник встановив 400 м огорожі за 1,5 млн.

Цьогоріч для відновлення огорожі оголосили тендер на суму 1,5 мільйона гривень, повідомив заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Наразі знайшли підрядника, який зможе встановити огорожу, що відповідатиме стандартам Державної авіаційної служби за 1 млн грн. «В результаті прозорих конкурсних торгів, підписали договір про виконання капітального ремонту. Роботи будуть виконані за ще нижчу ціну. Вартість робіт відновлення периметру огорожі аеродрому КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» вартуватиме 1 068 271,84 грн», – йдеться в повідомленні посадовця.

Зазначимо, перемогу в аукціоні на ремонт периметру огорожі аеродрому здобуло ТОВ «Чернівецький домобудівний комбінат», його власником є Іван Дякон. Студенти ЧНУ пам’ятають його як скандального підрядника, який у 2019 році, бувши власником фірми «Будторгінвест», не вклався в обіцяний термін виконання.