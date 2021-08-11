За будівлю змагалися 11 учасників, 10 із яких – фізичні особи

Ціна приміщення колишнього радіоцентру в Чагрі Чернівецької області під час аукціону зросла у 22 рази. Будівлю приватизують за понад 4 млн грн, хоча її стартова ціна була всього 197 тис. грн. За об’єкт змагалися 11 учасників, 10 із яких – фізичні особи, про це свідчать результати аукціону, оприлюднені на сайті Фонду держмайна.

Зазначимо, електронний аукціон відбувся в понеділок, 9 серпня. В лот входить цегляна споруда та гектар землі. Приміщення не має цільового призначення, тому його зможуть використовувати для будь-яких потреб. Стартова ціна будівлі складала 197 тис. грн, проте під час аукціону вартість зросла до 4,з млн грн.

Переможцем став підприємець Павло Гилетка, який запропонував на одну гривню більше, ніж найближчий конкурент Анатолій Негуляєв. Чоловік займається лісопильним виробництвом та постачанням деревини. Впродовж п'яти днів підприємець має підписати протокол, після чого зможе приватизувати ділянку.