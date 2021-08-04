ЧНУ є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича став переможцем конкурсу на отримання гранту від Посольського фонду США. Сума гранту становить $364 тисяч. За ці кошти відреставрують Мармурову залу університету, повідомили на сайті ЧНУ.

«Програма Фонду AFCP має на меті збереження історичних будівель та пам’яток, археологічних об’єктів, музейних колекцій. Символічно, що цього року як Посольський Фонд США зі збереження культурної спадщини, так і наш університет святкують дві важливі дати: 20-ту річницю діяльності фонду та 10-річчя від моменту включення Резиденції/Університету до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мармурова зала (колишня Синодальна) з-поміж інших приміщень головного корпусу ЧНУ викликає незмінне захоплення і безперечно заслуговує уваги, та нині потребує реставрації.»,– йдеться на сайті ЧНУ.

Цьогоріч переможцями грантів також стали Вінницький обласний краєзнавчий музей на суму $28 тисяч й громадська організація «Вибір» з Луганської області на суму $17 тисяч.

Зазначимо, за 20 років своєї діяльності Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини (AFCP) підтримав понад 1000 проектів у більш ніж 130 країнах та інвестував понад 1,3 мільйона доларів у 15 проектів реставрації культурної спадщини в Україні. Серед них – пам’ятки світової спадщини: дерев’яна церква Святого Юрія в Дрогобичі та Чорна Кам’яниця у Львові, а також Києво-Могилянська Академія, Вишнівецький палац та Хортиця.